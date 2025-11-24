La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que este lunes 24 de noviembre se espera un día mayormente soleado, con una temperatura máxima de 17 grados centígrados y una mínima de 5 grados.

Las autoridades señalaron que el viento será moderado, con velocidades de 25 kilómetros por hora y ráfagas entre 26 y 32 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico de lluvia es mínimo, por lo que prácticamente se descarta cualquier posibilidad durante la jornada.

Para el martes, se anticipan condiciones similares, con una temperatura máxima de 18 grados y una mínima de 5 grados centígrados, manteniéndose el ambiente fresco por la mañana y templado por la tarde.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los cambios climatológicos y a continuar con las precauciones propias de la temporada.