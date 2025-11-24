Inicio » Pronostican inicio de semana mayormente soleado
Ciudad JuárezPortada

Pronostican inicio de semana mayormente soleado

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que este lunes 24 de noviembre se espera un día mayormente soleado, con una temperatura máxima de 17 grados centígrados y una mínima de 5 grados.

Las autoridades señalaron que el viento será moderado, con velocidades de 25 kilómetros por hora y ráfagas entre 26 y 32 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico de lluvia es mínimo, por lo que prácticamente se descarta cualquier posibilidad durante la jornada.

Para el martes, se anticipan condiciones similares, con una temperatura máxima de 18 grados y una mínima de 5 grados centígrados, manteniéndose el ambiente fresco por la mañana y templado por la tarde.

banner

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los cambios climatológicos y a continuar con las precauciones propias de la temporada.

You Might Also Like

You may also like

Amplía CAM Móvil del JuárezBus su servicio hasta estación Aeropuerto

Logra FGE Norte que declararen culpable a agresor sexual

Culmina el año la UACJ con ¨Por los rincones de México¨

Será Sergio Nevárez parte de la ANEAS mañana martes

Saturación, retrasos y caos: usuarios denuncian el colapso de la Ruta 1A...

Invitan a Expo Artesanal 2025 en la Zona Centro

Juárez noticias All Right Reserved.