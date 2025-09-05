La Dirección General de Protección Civil del Municipio de Juárez informó sobre las condiciones climatológicas para este fin de semana.

Para este viernes 5 de septiembre se espera un día mayormente nublado con temperatura máxima de 25 grados centígrados. El viento se mantendrá de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 32 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitación entre 30 y 40 por ciento. Durante la noche las condiciones serán similares, con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 19 grados centígrados y una posibilidad de lluvia de 20 a 30 por ciento.

El sábado se pronostica un clima parcialmente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 29 grados centígrados. El viento se mantendrá de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 32 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitación de 30 a 50 por ciento.

Para el domingo se espera un ambiente soleado, con temperaturas entre 21 y 31 grados centígrados. El viento permanecerá en el mismo rango de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 32 kilómetros por hora, mientras que la probabilidad de lluvias disminuirá al 10 a 15 por ciento.

El ciclón tropical Lorena se localizará frente a la costa occidental de Baja California Sur, sus bandas nubosas continuarán interactuando con el monzón mexicano, por lo que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sinaloa; con lluvias puntuales intensas en Sonora. Podría degradarse a baja presión remanente al final del día.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante las variaciones en las condiciones climáticas.