Inicio » Pronostican lluvia la mayor parte del día
Ciudad JuárezPortada

Pronostican lluvia la mayor parte del día

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

La Dirección General de Protección Civil del Municipio de Juárez informó sobre las condiciones climatológicas para este fin de semana.

Para este viernes 5 de septiembre se espera un día mayormente nublado con temperatura máxima de 25 grados centígrados. El viento se mantendrá de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 32 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitación entre 30 y 40 por ciento. Durante la noche las condiciones serán similares, con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 19 grados centígrados y una posibilidad de lluvia de 20 a 30 por ciento.

El sábado se pronostica un clima parcialmente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 29 grados centígrados. El viento se mantendrá de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 32 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitación de 30 a 50 por ciento.

Para el domingo se espera un ambiente soleado, con temperaturas entre 21 y 31 grados centígrados. El viento permanecerá en el mismo rango de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 32 kilómetros por hora, mientras que la probabilidad de lluvias disminuirá al 10 a 15 por ciento.

banner

El ciclón tropical Lorena se localizará frente a la costa occidental de Baja California Sur, sus bandas nubosas continuarán interactuando con el monzón mexicano, por lo que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sinaloa; con lluvias puntuales intensas en Sonora. Podría degradarse a baja presión remanente al final del día.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante las variaciones en las condiciones climáticas.

You Might Also Like

You may also like

Realizará la UACJ la Semana Académica de Fisioterapia con talleres, ponencias y...

Activan alerta preventiva por presencia de lluvias a partir de hoy y...

Llevarán campaña gratuita de microchipeo y antirrábica el fin de semana al...

Brindarán educación básica en Centros Comunitarios estatales en Ciudad Juárez

“Desaparece Qualitas Seguros autos siniestrados en lugar de repararlos”: Antonieta Pérez

Multa la J+ a vecino de Vistas los Ojitos por robarse el...

Juárez noticias All Right Reserved.