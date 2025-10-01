Inicio » Propone el PRI multar errores en el Grito de Independencia con hasta 103 mp
Nacional

Propone el PRI multar errores en el Grito de Independencia con hasta 103 mp

El PRI presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para sancionar con multas de hasta 103 mil pesos a funcionarios públicos que cometan errores o alteren de manera intencional los nombres de los héroes nacionales durante el Grito de Independencia.

La diputada Abigail Arredondo mostró un video con errores cometidos por gobernadores y alcaldes en años recientes, entre ellos frases como:

“¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!”
“¡Viva Josefa María Morelos y Pavón!”
“¡Viva el erótico pueblo de México!”
“¡Viva Leonario Vicario!”

La legisladora explicó que estas equivocaciones, más allá de provocar burlas, distorsionan un acto cívico que representa la identidad nacional.

La propuesta plantea modificar el artículo 51 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, con el fin de establecer un protocolo mínimo con frases históricas básicas que todo servidor público debe respetar en esta ceremonia.

Además, se prohibirá el uso de expresiones que puedan incitar al odio o que se utilicen con fines político-electorales durante el evento.

La iniciativa del PRI será turnada a comisiones para su análisis. En caso de aprobarse, los servidores públicos que incumplan las reglas del protocolo enfrentarán sanciones económicas que podrían llegar hasta 103 mil pesos.

De esta forma, el partido busca garantizar que el Grito de Independencia se mantenga como una conmemoración cívica libre de errores y de mensajes políticos.

