Periodistas e integrantes del comité de solidaridad con Palestina en Guadalajara se congregaron en la explanada del edificio de Rectoría de la Universidad de Guadalajara, frente al Andador Palestina Libre en respuesta a la convocatoria del medio Al Jazeera para protestar contra el genocidio en Gaza y el asesinato sistemático de los periodistas que le dan cobertura en campo.

Encendieron velas y colocaron flores en señal de respeto por los periodistas asesinados y llamaron a no normalizar lo que está ocurriendo en Gaza.

Recordaron que uno de los periodistas asesinados el domingo, Anas Al-Sharif, sabía que el Ejército de Israel lo quería muerto y leyeron parte del mensaje póstumo que dejó:

Con veladoras y fotografías de los periodistas palestinos asesinados en Gaza por el ejército israelí, colocadas sobre las escalinatas del Extemplo de San Agustín, en el Centro Histórico de Zacatecas, la noche de este martes, un grupo de periodistas se unieron a la velada nacional.

El fotoperiodista Adolfo Vladimir Valtierra se encargó de leer el posicionamiento en representación de los medios, donde no sólo expresó el repudio por el asesinato de los seis periodistas de la cadena Al Jazeera el pasado domingo, sino también por los 269 periodistas palestinos que sistemáticamente por Israel desde 2023.

En sus mensajes hicieron un llamado a los medios y a toda la comunidad internacional para que se tomen medidas decisivas que inmediatas para detener este genocidio y también se honró el trabajo que los periodistas realizaron en Gaza con las coberturas donde “mostraron la verdad sin distorsión y falsificación” y pidieron a los periodistas y medios de comunicación mexicanos unirse y no caer en el silencio.

ElUniversal