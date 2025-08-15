Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, publicó un video desde el Bosque de Chapultepec en el que explica “quién manda en el País”, curiosamente momentos después de un polémico mensaje que hizo el presidente Donald Trump, quien afirma que México hace lo que Estados Unidos quiere.

Aunque parece no tratarse de una respuesta directa al mensaje en el que le responde al mandatario estadounidense llama la atención que precisamente asegura en la descripción que “En México, el pueblo manda.”

En la grabación, muestra varias actividades culturales y artísticas que se pueden realizar en Chapultepec, resaltando que se transformó de un lugar militar a un espacio de arte.

Asimismo, destaca la inclusión de la riqueza cultural indígena a la que le dan un lugar en Chapultepec en activaciones como galerías o ciclos de cine.

Para finalizar el video, Sheinbaum cerró con el mensaje que bien podría quedar como contestación a Trump:

Para cualquiera que tega la duda, este es un mensaje para todo el mundo. En México el pueblo manda”.

Según el Trump, las fronteras de Estados Unidos con ambos países “eran horribles, pero ahora algunos dicen que es un milagro”.

Parte de ello, de acuerdo con el mandatario, es gracias a que el país mexicano ha seguido sus instrucciones respecto a temas migratorios.

Cabe recordar que Chapultepec, el lugar desde el que la presidenta envió el mensaje, es considerado un bastión donde México defendió su soberanía ante los Estados Unidos.

Esto debido a que, en 1847, se conmemora la batalla en el Castillo de Chapultepec, donde los llamados Niño Héroes habrían defendido a muerte el lugar en plena guerra entre México y Estados Unidos.

Los libros de historia recuerdan a Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez y Vicente Suárez hasta ahora como símbolos de valentía y patriotismo en México.

En México, el pueblo manda. pic.twitter.com/XR1bA6lTDr — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 14, 2025

ElImparcial