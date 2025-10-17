La presidenta de México, Claudia Sheinbaum publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley de Amparo que recién se consumó en el Senado vía fast track, por lo que a partir de esta publicación entrará en vigor el próximo viernes 17 de octubre.

“Se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa”, se lee en el DOF.

Dicha reforma fue avalada con 82 votos a favor y 38 en contra, tras 7 horas de discusión y después de obtener la minuta de Cámara de Diputados, eliminando la retroactividad y con el objetivo de cerrar las opciones a los grandes deudores fiscales, que usan este recurso para evitar ser detenidos.

Con la reforma, se modifican los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además del Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

