Inicio » Publican Ley de Amparo en el DOF, entrará en vigor el viernes 17 de octubre
NacionalPortada

Publican Ley de Amparo en el DOF, entrará en vigor el viernes 17 de octubre

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley de Amparo que recién se consumó en el Senado vía fast track, por lo que a partir de esta publicación entrará en vigor el próximo viernes 17 de octubre.

“Se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa”, se lee en el DOF.

Dicha reforma fue avalada con 82 votos a favor y 38 en contra, tras 7 horas de discusión y después de obtener la minuta de Cámara de Diputados, eliminando la retroactividad y con el objetivo de cerrar las opciones a los grandes deudores fiscales, que usan este recurso para evitar ser detenidos.

Con la reforma, se modifican los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además del Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

banner

ElHeraldodeMéxico

You Might Also Like

You may also like

Utilizan dron para llevar comida a comunidades aisladas de Hidalgo

Rechaza Ricardo Anaya buscar la gubernatura de Querétaro

Muere Ace Frehley, legendario exguitarrista de Kiss a los 74 años

Arremete Alito Moreno contra Máynez

Da gobierno del Estado certeza jurídica a 81 familias con la entrega...

Continúan incomunicadas 152 comunidades en Hidalgo tras fuertes lluvias

Juárez noticias All Right Reserved.