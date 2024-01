Que no se haga “pendejo”; dice Maru a gobierno federal

Incertidumbre en partidos políticos de juaritos

En palacio municipal también se mueven aspiraciones

BRT uno y dos cada vez más inalcanzable

Andrea nos quitó a Benito y calla por tema de migrantes

Maru Campos no tiene pelos en la lengua y así de forma clara, directa y sin pensarlo le dijo al al gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador que no se hiciera “pendejo” en el tema de la inseguridad en Chihuahua.

Así se lo dijo en una entrevista banquetera allá en el exterior de palacio estatal en donde integrantes de la comunidad de LeBaron protestaron para exigir la liberación de dos personas que están desaparecidas en la zona de El Largo Maderal desde el pasado domingo.

La Gobernadora ha hecho un llamado directo al presidente de la república para que atienda la creciente inseguridad en Chihuahua y en todo el país. En sus palabras, exige que el gobierno federal, a través de su Secretaría de Seguridad Pública Federal, preste atención al estado y deje de ser omiso ante la situación que se vive.

Maru le envió un fuerte mensaje a AMLO para que abra los ojos y atienda la situación de inseguridad por la que pasa Chihuahua y el resto del país. “Nuestra postura es que esas cosas no tienen que suceder, que tenemos que prevenir que estas cosas sucedan”, dijo Maru.

Desafortunadamente, estas son situaciones del fuero federal donde existe una omisión e indolencia completa. Los gobiernos de los estados y los municipios no pueden hacer la tarea más completa al Gobierno Federal. Es por eso por lo que es crucial que el Gobierno Federal tome acción y asuma su responsabilidad.

Veremos si hay respuesta en la mañanera de hoy o de plano el presidente la deja pasar.

******

El ambiente electoral en juaritos se encuentra en un estado de incertidumbre. Los partidos políticos, tanto de la oposición como del gobierno, parecen estar en un estado de indecisión, sin definir a sus candidatos. Esta lucha por la nominación en el frente opositor podría terminar dividiendo a la propia oposición, creando aún más incertidumbre.

Estamos viendo las mismas caras de siempre. Como dice la estrategia del poder, si quieres cambios, debes tener cambios en la forma que lo haces. De lo contrario, obtendrás el mismo resultado, porque estás haciendo lo mismo de siempre. Es hora de impulsar nuevos rostros, juveniles, o al menos no tan vistos.

Es importante recordar que aquellos que buscan el poder no deberían hacerlo solo por el poder. No pueden simplemente decir que harán las cosas de mejor manera, especialmente si ya tuvieron la oportunidad de estar en el poder antes. ¿Qué ofrecen de nuevo?

En el campo de la Cuatro T, el panorama también se ha vuelto un poco gris. La indefinición provoca al poder municipal una ola violenta de reacciones desde adentro. Los rumores cubren la posibilidad de que la candidata sea una mujer. Un día está arriba Adriana Terrazas, otro día es Roxana Díaz, hasta la posibilidad de que la “licenciada” Esther Mejía sea la abanderada. Si pudo obtener un título universitario, ¿podrá obtener una candidatura? Va, ni modo que no.

En Movimiento Ciudadano (MC) no cantan mal las rancheras, hay indefinición si continúa Francisco Sánchez con la coordinación estatal. No se sabe si “El Caballo” será candidato a senador y en Juárez no se sabe quién será el candidato. A fin de cuentas, parece que Ciudad Juárez no es prioritario para MC ni para ningún partido con miras a la presidencia de la república.

*****

En el escenario político actual, varios funcionarios municipales y regidores están en una encrucijada. Algunos están preparándose para la campaña, ya sea para apoyar a un aspirante o buscar una candidatura propia. Sin embargo, otros parecen estar más centrados en sus deberes actuales.

En los pasillos del tercer piso, se rumorea que los regidores del PAN buscarán la reelección. Sin embargo, hay excepciones notables, como Enrique Torres Valadez, quien está acelerando sus esfuerzos para obtener una candidatura a diputado local.

Joob Quintín también está en la carrera, buscando la candidatura por el 5º distrito local. Mientras tanto, el resto del equipo, liderado por la coordinadora Austria Galindo, tiene la mira puesta en la reelección en la planilla azul.

Por otro lado, los regidores de Morena están trabajando duro para mantener su lugar en el cuerpo de regidores. Ana Estrada, por ejemplo, también está buscando una diputación local. Antonio Domínguez Alderete, Paty Mendoza y Mary Adame, aunque un poco desmarcada, también están en la contienda.

Sin embargo, hay algunas figuras que no aparecen en el círculo rojo. Las ediles Vanessa Mira y Cecilia Reyes Castro han estado notablemente ausentes. En particular, Reyes Castro ha estado causando controversia al unirse con la fracción del PAN para criticar el trabajo de la administración municipal, a pesar de ser parte del mismo partido político, Morena.

Esto seguramente ya ha llegado a oídos de la dirigencia nacional. En lugar de afectar la figura del presidente municipal, estas acciones demeritan al partido guinda. Lo que hace Ceci Reyes Castro es impulsar la figura de Acción Nacional en contra del partido político donde milita.

*******

Es difícil evitar hablar de los trabajos del BRT y la modernización de los camiones de transporte. La infraestructura del BRT 1 y 2 se encuentra en pésimas condiciones, lo que plantea serias preocupaciones sobre la viabilidad y eficacia de estos proyectos.

Además, los más de 140 árboles que se plantaron a lo largo del camellón de la Gómez Morín como parte de los trabajos del transporte semi masivo de la segunda ruta troncal están prácticamente secos. Esta falta de cuidado por parte de la autoridad estatal es un reflejo de la negligencia y la falta de planificación adecuada.

Las estaciones abandonadas y deterioradas son un testimonio de un proyecto fallido por la administración de Javier Corral. Ahora, el actual gobierno estatal contempla designar más presupuesto a este proyecto, a pesar de las claras señales de su fracaso.

La pregunta que surge es: ¿qué fin tendrá el proyecto de transporte público en general en la ciudad y en todo el estado? ¿Se tomarán medidas para abordar los problemas existentes o se seguirá invirtiendo en un proyecto que hasta ahora ha demostrado ser ineficaz?

Estas son preguntas que necesitan respuestas. Mientras tanto, los ciudadanos siguen esperando mejoras en el transporte público, un servicio esencial para la vida diaria.

*******

Benito, quien recientemente ha llegado a Puebla y estrena casa en el zoológico África Safari, se ha convertido en un símbolo del activismo político electoral que se vive en el estado de Chihuahua. En particular, ha sido objeto de los dardos envenenados lanzados por la diputada federal de Morena, Andrea Chávez Treviño.

Pareciera que a la legisladora morenista le interesa más el escándalo político que el bienestar de los 31 mil migrantes que están sobre la frontera de México, incluyendo Ciudad Juárez. Estos migrantes, que desde el centro del país están invisibilizados, parecen ser olvidados en medio de la polémica.

Andrea Chávez Treviño parece haber olvidado, o quizá tenga otros datos, sobre los 40 migrantes que murieron incinerados en una celda del Gobierno Federal en nuestra querida Ciudad Juárez por la negligencia de empleados del Instituto Nacional de Migración. Se mantuvo muy callada respecto a ese caso, seguramente porque hablar de ello sería como contradecir al todopoderoso.

Sin embargo, Benito no se le cayó de la boca. Ahora que Benito estrena casa, hay que dejarlo en paz. Suponemos que así será, pues la lógica es que, electoralmente, Benito ya no representa activos para Morena.