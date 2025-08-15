El Ministerio Público de la Unidad de Investigación en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Felipe de Jesús V. G., por el delito de fraude cometido en perjuicio de un ciudadano en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado invitó a la víctima a invertir una cantidad millonaria en la licorería “Carlitos Güey”, con el objeto de expandir más sucursales, prometiéndole un rendimiento mensual significativo, ofrecimiento que no cumplió de acuerdo a lo establecido en el contrato.

Ayer miércoles, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a Felipe de Jesús V. G., con una orden de aprehensión que le cumplimentaron en el cruce de la avenida Adolfo López Mateos y Rubén Posada Pompa, del fraccionamiento Los Nogales, en Ciudad Juárez.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal 1918/2025, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y fijó para el próximo lunes 18 de agosto la audiencia de vinculación o no a proceso, en donde se resolverá su situación jurídica.