Hoy domingo la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, realizó la reapertura total a la circulación del Bulevar 4 Siglos, luego de concluir la reposición de un importante tramo del colector del mismo nombre.

Con el firme compromiso de mejorar la infraestructura hidráulica de la ciudad, la J+ culminó esta etapa del proyecto que implicó la sustitución del segundo tramo del colector 4 Siglos, así lo mencionó del director ejecutivo del organismo Sergio Nevárez.

“Estamos en la supervisión de cómo quedó la terminación de la última etapa que hemos construido en el Cuatro Siglos. Aquí quisiera reconocer la coordinación entre Tránsito Municipal y las diferentes direcciones de la J+ para poder sacar adelante este proyecto. Quiero avisarle a la ciudadanía que se va a abrir la circulación total del Cuatro Siglos a las 6 de la tarde de hoy domingo, cosa que celebramos”, expresó Sergio Nevárez.

Esta intervención, se ejecutó con carácter de urgencia tras haberse registrado cerca de 14 hundimientos en la zona desde el año 2014.

La reposición del colector representa una inversión por parte de la J+ de aproximadamente 133 millones de pesos en 987 metros de tubería nueva del tramo en la Avenida Antonio J. Bermúdez hasta la Calzada del Río,

para la seguridad de los juarenses, al mejorar el sistema de drenaje, prevenir brotes de aguas negras y reforzar la infraestructura con la instalación de nuevas líneas de agua potable y línea morada.

La J+ ya contempla para el año 2026, el inicio del cambio del tercer tramo del colector 4 Siglos, que irá desde Calzada del Río hasta Rancho Santa Rosa.

Con la reapertura del bulevar, no solo se restablece la movilidad en una de las vialidades más importantes de la ciudad, sino que también se da un avance significativo en la construcción de un Juárez más seguro y con servicios de calidad para todos.