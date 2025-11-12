Este miércoles serán reabiertos los tramos del bulevar Manuel Gómez Morín y la calle Pedro Rosales de León que fueron cerrados desde el pasado jueves por el mantenimiento y cambio de seis válvulas de la red general de agua potable de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+).

De acuerdo con el coordinador de Agua Potable del distrito 5 de la J+, Daniel Alvarado Olguín, las válvulas con más de 40 años ya no funcionaban correctamente debido a que habían cumplido con su vida útil, por lo que fueron identificadas y cambiadas para normalizar el servicio en más de 10 colonias cercanas al bulevar Gómez Morín.

“Se está realizando el bacheo; para mañana a mediodía ya debe estar abierta la vialidad, toda la Gómez Morín; aquí teníamos una zona que no tenía presión y una de las válvulas tenía ya una fuga, entonces hubo la necesidad de cambiar siete válvulas de agua potable para mejorar el servicio, la presión, la calidad del agua y el control de las fugas”, compartió Alvarado Olguín.

Los trabajos iniciaron el viernes en los cruces del bulevar Manuel Gómez Morín con las calles De la Cascada, La Hacienda y Primavera, así como en la calle Pedro Rosales de León y Paseo de San Jerónimo, donde se cambiaron las siete válvulas de tres, cuatro, seis, diez y 12 pulgadas, con las cuales mejorará el servicio y se ataca un rezago importante en el mantenimiento a las redes de agua potable de la ciudad.

Los trabajos iniciaron el jueves con la demolición de las antiguas cajas de válvulas; el viernes se prepararon e instalaron las válvulas nuevas; el fin de semana y lunes se construyeron las nuevas cajas de válvulas; este martes los trabajos concluyeron con el bacheo de las zonas afectadas en el bulevar y la calle Pedro Rosales.

Con estos esfuerzos, la J+ reafirma el compromiso con los usuarios al mejorar el servicio, la infraestructura y la calidad de agua que se lleva a los hogares; combatiendo a su vez el rezago en el tema de mantenimiento y cambio de válvulas en la ciudad.