La Facultad de Ciencias Agrotecnológicas (FACIATEC) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) llevó a cabo el acto protocolario de reacreditación de los programas educativos “Ingeniero Horticultor” (IH) y “Licenciado en Administración Agrotecnológica” (LAA), otorgada por el Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica (COMEAA).

El encuentro contó con la presencia de estudiantes, docentes y autoridades universitarias, así como de la Dra. Blanca Elizabeth de la Peña Casas, representante de COMEAA, institución que avala la calidad de la educación superior en el área agropecuaria.

En su mensaje, el rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, destacó la importancia de este reconocimiento que garantiza la calidad académica y pertinencia de la formación que se ofrece en FACIATEC. Asimismo, agradeció el esfuerzo del Dr. Ricardo Aarón González Aldana, director de la Facultad, y de su equipo de trabajo por la labor realizada para alcanzar este logro. Acto seguido, el rector tomó protesta a los evaluadores del COMEAA.

Por su parte, el Dr. González Aldana señaló que este proceso representa mucho más que un requisito administrativo: “Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la calidad educativa, conscientes de que esta evaluación no es solamente un requisito formal, sino una oportunidad para reflexionar sobre nuestro quehacer, identificar áreas de mejora y consolidar nuestras fortalezas. El impacto de este proceso es profundo, pues garantiza que la formación de nuestros estudiantes responda a las demandas actuales del sector agroalimentario y de la sociedad en general”.

Finalmente, subrayó que en FACIATEC se asume con responsabilidad la tarea de formar profesionales competentes, éticos y comprometidos con el desarrollo sostenible, y que la reacreditación obtenida refleja el esfuerzo institucional por mantener la excelencia académica y la pertinencia social de sus programas educativos.