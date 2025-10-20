Durante la semana del 13 al 19 de octubre de 2025, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 233 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

Dichas acciones dieron como resultado un total de 11 clausuras, de las cuales tres fueron en Chihuahua, una en Delicias, una en Santa Isabel y seis en Ciudad Juárez.

Las clausuras fueron las siguientes:

Chihuahua:

Restaurante bar “La Barra” por riña en el establecimiento

Cantina “Nacozari” por operar fuera de horario

Tienda de abarrotes “Six” por operar sin permiso

Delicias:

Cantina “Tony’s Bar” por bebidas alcohólicas sin marbete

Santa Isabel:

Licorería “Armendáriz 2” por acta no atendida

Juárez:

Licorería en tienda de autoservicio “Súper Violeta 6402” por operar fuera de horario

Evento “Happy Hallowiiz MKV” por operar sin permiso

Tienda de abarrotes “Six Peque” por violación de giro

Salón de eventos “Terraza del Sol” por operar sin permiso

Salón de eventos “Terraza Jardín Jazmín” por operar sin permiso

Establecimiento denominado “LupeLupe” por atención a denuncia en apoyo a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM)

El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.