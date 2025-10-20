Inicio » Realiza Gobernación Estatal 233  inspecciones y clausura 11   establecimientos durante la última semana
Ciudad JuárezPortada

Realiza Gobernación Estatal 233  inspecciones y clausura 11   establecimientos durante la última semana

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

Durante la semana del 13  al 19 de octubre de 2025, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 233 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

Dichas acciones dieron como resultado un total de 11 clausuras, de las cuales tres fueron en Chihuahua, una en Delicias, una en Santa Isabel  y seis en Ciudad Juárez.

Las clausuras fueron las siguientes:

Chihuahua:

banner
  • Restaurante bar “La Barra” por riña en el establecimiento
  • Cantina “Nacozari” por operar fuera de horario
  • Tienda de abarrotes “Six” por operar sin permiso

Delicias:

  • Cantina “Tony’s Bar” por bebidas alcohólicas sin marbete

Santa Isabel:

  • Licorería “Armendáriz 2” por acta no atendida

Juárez:

  • Licorería en tienda de autoservicio  “Súper Violeta 6402” por operar fuera de horario
  • Evento “Happy Hallowiiz MKV” por operar sin permiso
  • Tienda de abarrotes “Six Peque” por violación de giro
  • Salón de eventos “Terraza del Sol” por operar sin permiso
  • Salón de eventos “Terraza Jardín Jazmín” por operar sin permiso
  • Establecimiento denominado “LupeLupe” por atención a denuncia en apoyo a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM)

El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la  materia para evitar sanciones.

You Might Also Like

You may also like

Chihuahua lanza licencia de conducir digital con validez en todo México

Conmemora IMM el Día de las Niñas con función de lucha libre 

Detecta Seguridad Vial a 30 guiadores ebrios el fin de semana

INSTALARÁ LA J+ SIETE VÁLVULAS NUEVAS MAÑANA

Regresan fronterizos con oro en Ajedrez

Detienen a sujeto por lesionar a dos empleados de un establecimiento comercial  

Juárez noticias All Right Reserved.