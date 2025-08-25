45
Dichas acciones dieron como resultado un total de 11 clausuras, de las cuales dos fueron en Aldama, dos en Delicias, una en Cuauhtémoc y seis en Ciudad Juárez.
Las clausuras fueron las siguientes:
Aldama:
- Establecimiento con denominación “Bosque de Aldama” por operar sin permiso
- Tienda de abarrotes “Frutería Primavera” por operar sin permiso y venta a menores de edad
Delicias
- Depósito al menudeo “Modelorama” por operar sin permiso
- Cantina “Salón Chihuahua” por operar fuera de horario
Cuauhtémoc:
- Restaurante “The Billiard Center” por violación de giro
Juárez:
- Establecimiento con denominación “Rana Cuaja Marisquera” por operar sin permiso
- Salón de eventos “Jardín las Chatas” por operar sin permiso
- Tienda de abarrotes “Tomis” por operar sin permiso
- Salón de eventos “Terraza Rialda” por operar sin permiso
- Salón de eventos “Jardín Fendi” por operar sin permiso
- Salón de eventos “ Jardín de Eventos Alexa” por operar sin permiso
El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo que el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.