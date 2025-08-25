Inicio » Realiza Gobernación Estatal 316 inspecciones y clausura 11 establecimientos durante la última semana Durante la semana del 18 al 24 de agosto de 2025, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 316 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.
Ciudad JuárezPortada

Realiza Gobernación Estatal 316 inspecciones y clausura 11 establecimientos durante la última semana Durante la semana del 18 al 24 de agosto de 2025, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 316 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

Dichas acciones dieron como resultado un total de 11 clausuras, de las cuales dos fueron en Aldama,  dos en Delicias, una en Cuauhtémoc y seis en Ciudad Juárez.

Las clausuras fueron las siguientes:

Aldama:

  • Establecimiento con denominación “Bosque de Aldama” por operar sin permiso
  • Tienda de abarrotes “Frutería Primavera” por operar sin permiso y venta a menores de edad

Delicias

banner
  • Depósito al menudeo “Modelorama” por operar sin permiso
  • Cantina “Salón Chihuahua” por operar fuera de horario

Cuauhtémoc:

  • Restaurante “The Billiard Center” por violación de giro
     
    Juárez:
  • Establecimiento con denominación  “Rana Cuaja Marisquera” por operar sin permiso
  • Salón de eventos “Jardín las Chatas” por operar sin permiso
  • Tienda de abarrotes “Tomis” por operar sin permiso
  • Salón de eventos “Terraza Rialda” por operar sin permiso
  • Salón de eventos “Jardín Fendi” por operar sin permiso
  • Salón de eventos “ Jardín de Eventos Alexa” por operar sin permiso

El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo que el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.

You Might Also Like

You may also like

Paga Gobierno Municipal deudas de administraciones pasadas

Aprovechan Punto Limpio vecinos de la colonia Horizontes del Sur

Más de 1,000 madres, padres y personas cuidadoras participaron en el Taller...

INVITA LA J+ A SU CARRERA PEDESTRE “CORRE CONMIGO”

Arranca Obras Públicas rehabilitación de parque Fuente de David 

Saldo blanco en el segundo día del Festival Juangabrielísimo 

Juárez noticias All Right Reserved.