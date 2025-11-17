Inicio » Realiza Gobernación Estatal 339 inspecciones y clausura 6 establecimientos durante la última semana
Durante la semana del 10 al 16 de noviembre de 2025, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 339 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

Dichas acciones dieron como resultado un total de 6 clausuras, de las cuales dos fueron en Chihuahua y cuatro en Ciudad Juárez.

El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.

Las clausuras fueron las siguientes:

Chihuahua:

  • Restaurante bar “Barra Tradicional” por hechos de sangre
  • Salón de eventos “Granja Familiar Sosa Ibarra” por operar sin permiso

Juárez :

  • Licorería en tienda de autoservicio “Súper Six Hospital” por operar sin permiso

•Tienda de abarrotes “Six Ivonne” por violación de giro

•Salón de eventos “Arjeri” por extracción de bebidas alcohólicas

•Salón de eventos “Terraza el Patrón” por operar sin permiso

