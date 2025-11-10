149
Durante la semana del 3 al 9 de noviembre del presente año, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 380 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.
Dichas acciones dieron como resultado un total de 24 clausuras, de las cuales tres fueron en Chihuahua, una en Jiménez, una en Allende, cuatro en Cuauhtémoc y quince en Ciudad Juárez.
Las clausuras fueron las siguientes:
Chihuahua:
- Licorería en tienda de autoservicio “Súper Six Granjas” por violación de giro
- Licorería “Los Arroyos” por acta no atendida
- Establecimiento denominado “Urban 7 Norte” por riña en establecimiento
Jiménez:
- Licorería “Modelorama Cuatro” por copia simple de la licencia de bebidas alcohólicas
Allende:
- Depósito al menudeo “La Pasadita” por acta no atendida
Cuauhtémoc:
- Tienda de abarrotes “Chi Six Abarrotes la Tiendita” por violación de giro
- Licorería en tienda de autoservicio “Vinos y Licores La Villita” por violación de giro
- Tienda de abarrotes “Chi Six Girasoles” por violación de giro
- Tienda de abarrotes “Abarrotes Karike” por violación de giro
Juárez:
- Tienda de abarrotes “Six La Invasión” por violación de giro
- Tienda de abarrotes “Six Angelito” por violación de giro
- Tienda de abarrotes “Dafne” por violación de giro
- Tienda de abarrotes “Los Peques” por copia simple de la licencia de bebidas alcohólicas
- Tienda de abarrotes “Six Ana Karen” por violación de giro
- Restaurante bar “Bucahaca’s Pool” por menores de edad trabajando en el establecimiento
- Tienda de abarrotes “Six Uramex” por violación de giro
- Tienda de abarrotes “Modelorama 154” por violación de giro
- Salón de eventos “D’ Angela Jardín de Eventos” por operar sin permiso
- Tienda de abarrotes “Six Fabiola” por violación de giro
- Salón de eventos “Terraza Campestre” por violación de giro
- Tienda de abarrotes “Modelorama 115” por violación de giro
- Salón de eventos sin denominación poroperar sin permiso
- Salón de eventos “Jardín Ilearidea” por operar sin permiso
- Centro nocturno “Evolution” por riña en el establecimiento
El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.