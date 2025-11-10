Durante la semana del 3 al 9 de noviembre del presente año, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 380 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

Dichas acciones dieron como resultado un total de 24 clausuras, de las cuales tres fueron en Chihuahua, una en Jiménez, una en Allende, cuatro en Cuauhtémoc y quince en Ciudad Juárez.

Las clausuras fueron las siguientes:

Chihuahua:

Licorería en tienda de autoservicio “Súper Six Granjas” por violación de giro

Licorería “Los Arroyos” por acta no atendida

Establecimiento denominado “Urban 7 Norte” por riña en establecimiento

Jiménez:

Licorería “Modelorama Cuatro” por copia simple de la licencia de bebidas alcohólicas

Allende:

Depósito al menudeo “La Pasadita” por acta no atendida



Cuauhtémoc:

Cuauhtémoc: Tienda de abarrotes “Chi Six Abarrotes la Tiendita” por violación de giro

Licorería en tienda de autoservicio “Vinos y Licores La Villita” por violación de giro

Tienda de abarrotes “Chi Six Girasoles” por violación de giro

Tienda de abarrotes “Abarrotes Karike” por violación de giro

Juárez:

Tienda de abarrotes “Six La Invasión” por violación de giro

Tienda de abarrotes “Six Angelito” por violación de giro

Tienda de abarrotes “Dafne” por violación de giro

Tienda de abarrotes “Los Peques” por copia simple de la licencia de bebidas alcohólicas

Tienda de abarrotes “Six Ana Karen” por violación de giro

Restaurante bar “Bucahaca’s Pool” por menores de edad trabajando en el establecimiento

Tienda de abarrotes “Six Uramex” por violación de giro

Tienda de abarrotes “Modelorama 154” por violación de giro

Salón de eventos “D’ Angela Jardín de Eventos” por operar sin permiso

Tienda de abarrotes “Six Fabiola” por violación de giro

Salón de eventos “Terraza Campestre” por violación de giro

Tienda de abarrotes “Modelorama 115” por violación de giro

Salón de eventos sin denominación poroperar sin permiso

Salón de eventos “Jardín Ilearidea” por operar sin permiso

Centro nocturno “Evolution” por riña en el establecimiento

El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.