Como parte del programa “Juntos Construimos”, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), en coordinación con el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), realizó la Segunda Entrega de Equipamiento y Material Escolar a Escuelas de Educación Básica, en beneficio de cinco planteles de Ciudad Juárez.

En esta ocasión se tuvo como sede la Escuela Aurelia Calderón de Escobar, donde se entregó pintura blanca, impermeabilizante, sillas de paleta y binarias, sillas para maestros, mesas, pizarrones, calentones y aires evaporativos, apoyos para más de 3 mil estudiantes de ambos turnos.

Florencio Peña, delegado del Ichife en la Zona Norte, señaló que este programa, impulsado por la gobernadora Maru Campos, nació como una estrategia para llevar dignidad a los espacios de aprendizaje de Ciudad Juárez, principalmente en sectores donde las escuelas requieren infraestructura más segura y acorde a las necesidades de su comunidad.

Las escuelas beneficiadas en esta entrega son la Secundaria Federal No. 11, la Secundaria Técnica No. 93, la Rotaria Eduardo Quezada Fornelli y la Secundaria Técnica No. 98, además de la Escuela Aurelia Calderón de Escobar, que fungió como punto estratégico para distribuir el apoyo.

Esta entrega forma parte del programa de intervención que llegará a 109 escuelas de la frontera, para beneficiar a más de 30 mil niñas, niños y adolescentes, al brindarles espacios adecuados para su desarrollo.