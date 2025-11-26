Inicio » Realiza ICHMujeres Feria de Servicios en CAVIM Juárez
Realiza ICHMujeres Feria de Servicios en CAVIM Juárez

by Salvador Miranda
Como parte de las actividades del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres) realizó, a través del Centro de Atención a la Violencia contra las Mujeres (CAVIM) ubicado en Ciudad Juárez, una Feria de Servicios.

Durante el evento se brindaron 900 servicios a 410 mujeres y hombres, entre los que destacaron masajes terapéuticos, atención médica, ludoteca, exámenes de la vista, cortes de cabello, expedición de actas de nacimiento o defunción, atención personalizada de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), asesoría en salud reproductiva, pruebas rápidas de ETS, vacunación y un bazar.

La feria se llevó a cabo en las instalaciones del CAVIM, ubicadas en la avenida 16 de Septiembre y calle Guatemala #1232, en la colonia Partido Romero de la ciudad fronteriza.

