Como parte de las actividades del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres) realizó, a través del Centro de Atención a la Violencia contra las Mujeres (CAVIM) ubicado en Ciudad Juárez, una Feria de Servicios.

Durante el evento se brindaron 900 servicios a 410 mujeres y hombres, entre los que destacaron masajes terapéuticos, atención médica, ludoteca, exámenes de la vista, cortes de cabello, expedición de actas de nacimiento o defunción, atención personalizada de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), asesoría en salud reproductiva, pruebas rápidas de ETS, vacunación y un bazar.

La feria se llevó a cabo en las instalaciones del CAVIM, ubicadas en la avenida 16 de Septiembre y calle Guatemala #1232, en la colonia Partido Romero de la ciudad fronteriza.