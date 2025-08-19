Con un mega operativo de casi 10 horas de trabajo durante la noche del domingo y madrugada del lunes, la J+ logró conectar el nuevo colector Cuatro Siglos a la red sanitaria actual, con lo cual, avanzó en estos trabajos de prevención y reemplazo de esta tubería que tenía más de 30 años de antigüedad.

César Triana, director de Obra de la J+ informó que se logró avanzar en estos trabajos, para ello, se desplegó este operativo de maniobras de alto riesgo una fuerza humana de 60 personas, así como 20 equipos de extracción y demolición, excavadoras y retroexcavadoras. Asi también, participaron ocho paramédicos y tres ambulancias debido a las maniobras de alto riesgo en la tubería y la posible intoxicación por gases tóxicos.

Además, destacó que se logró eliminar la red sanitaria vieja que era de concreto que estaba deteriorada, la cual, se reemplazó por tubería nueva de material de polietileno de alta densidad de 72 pulgadas, la cual, tiene una duración de más de 50 años.

El tramo que fue reemplazado es de casi un kilómetro que comprende la Avenida J. Bermúdez hasta la avenida Calzada del Río.

Los trabajos de reemplazo de la tubería ya concluyeron, ahora entre los días lunes y martes se realizarán los trabajos de compactación de tierra de la obra y a partir del miércoles inicia el bacheo de la vialidad, para que antes del lunes 25 de agosto se reabran todos los carriles de circulación de esta vialidad.

El director de Obra de la Junta de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez, afirmó que este trabajo en el Bulevar Cuatro Siglos resuelve el problema de afectaciones al drenaje de las viviendas cercanas, además previene los riesgos de más hundimientos del Bulevar Cuatro Siglos.

Por último, agradeció el esfuerzo de todo el personal de la J+ que logró avanzar en estos trabajos con rapidez, a fin de reabrir esta vialidad lo más pronto posible.

Recordó que esta vialidad presentó accidentes y hundimientos en los años 2015, 2016, 2017 y 2019, desde entonces hasta la actual administración de la gobernadora del estado, Maru Campos decidió invertir en el remplazo de esta tubería obsoleta.