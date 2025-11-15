El director ejecutivo, Sergio Nevárez encabezó acciones de limpieza de calles y diques en conjunto con vecinos de la calle Monte Blanco, en las inmediaciones del fraccionamiento Urbi Villa del Prado.

En esta zona, la Junta de Agua y Saneamiento atendió en días pasados la solicitud de los vecinos del fraccionamiento Urbi Villa del Prado, quienes habían reportado afectaciones en el pavimento tras los trabajos de interconexión realizados en el pozo de la zona.

Sergio Nevárez, informó que se intervino en esta zona donde cuadrillas de la Junta de Agua y Saneamiento realizó trabajo de bacheo en 3,400 metros de asfalto en las calles Monte Blanco y Leonardo Solís Barraza, así como calles aledañas.

Por su parte, Angélica Flores, presidenta del comité de vecinos, agradeció a la J+ por atender y solucionar la petición de los vecinos para reparar esta calle que representa la principal vía para ingresar al fraccionamiento Urbi Villa del Prado, la cual, traerá beneficio para automovilistas, vecinos y comerciantes de la zona.

A este trabajo comunitario de limpieza se unieron estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) quienes barrieron calles y levantaron kilos de basura.

En tanto, personal de la J+ limpiaron diques y calles con el apoyo de maquinaria pesada, como dompes, retroexcavadoras y barredoras viales. Además, se utilizaron unidades Vactor para limpiar el drenaje del sector.