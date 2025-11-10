La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, continúa con las labores de limpieza de la infraestructura que garantiza el abasto de agua potable en la ciudad, este lunes se realizaron trabajos en los pozos 194 y 197, ubicados en las avenidas El Porvenir y Las Torres.

El ingeniero Gabriel Campoy informó que, hace muchos años que una administración de la J+, no invertía en el remozamiento de pozos.

“Los vecinos comentan que, en 25 años, un director de la Junta de Agua y Saneamiento les da mantenimiento a estas áreas, incluyen albañilería, pintura, limpieza y poda, en donde hay pastos viejos, se retiran y aplicamos herbicidas, llevamos 154 pozos”, señaló.

La limpieza de estos espacios representa un esfuerzo importante para la J+, ya que, en algunos pozos se ha detectado acumulación de basura e incluso personas habitando dentro de las propiedades del organismo.

La J+ hace un llamado a la ciudadanía a cuidar estas instalaciones, claves para el suministro de agua potable a los hogares juarenses, cada pozo es una red de distribución que mantiene en funcionamiento el servicio para toda la ciudad.