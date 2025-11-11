La Facultad de Zootecnia y Ecología (FZyE) de la Universidad Autónoma de Chihuahua llevó a cabo la Primera Jornada de Transferencia de Tecnología en Ganadería Sostenible, en las instalaciones del Rancho Experimental “La Posta” en Teseachi, con la participación de productores, ganaderos y comunidad universitaria.

El Director de esta unidad académica, D. Ph. Alfredo Pinedo Álvarez, dio la bienvenida a los asistentes y reafirmó el compromiso de la FZyE con el fortalecimiento del sector agropecuario a través de la ciencia, la tecnología y la transferencia de conocimiento para posibles soluciones innovadoras que generen un impacto positivo y duradero en la ganadería sostenible.

Durante la jornada, los participantes recorrieron siete estaciones demostrativas orientadas a la sostenibilidad de la producción ganadera, donde se abordaron temas como el monitoreo y evaluación integral de pastizales, el mejoramiento genético y reproductivo, el manejo integral del Rancho Teseachi y el uso de tecnologías geoespaciales aplicadas al empleo agropecuario, donde docentes e investigadores expusieron con productores y ganaderos los avances tecnológicos así como los proyectos de investigación que desarrolla la universidad.

Asimismo, se realizó una demostración de las parcelas de cultivo, mismas que sirven como soporte en la alimentación ganadera, y que ejemplifican los temas de manejo integral del rancho, con un enfoque en la resiliencia ante las condiciones climáticas adversas.

Fue así que el encuentro buscó fortalecer la vinculación entre el sector académico y los productores, mediante la promoción de un espacio de intercambio de conocimientos, experiencias y soluciones innovadoras para afrontar los retos actuales de la ganadería y avanzar hacia un modelo más eficiente, sustentable y competitivo.

Para concluir la jornada, se realizó una subasta de ganado en un ambiente de entusiasmo y camaradería. Cabe destacar que se contó con participación de los Cuerpos Académicos de la Facultad: CA-160 Recursos Naturales, CA-04 Reproducción y Genética, quienes contribuyeron al desarrollo técnico y científico de las actividades presentadas.