Inicio » Realiza la UACJ el “Super verano matemático”
Portada

Realiza la UACJ el “Super verano matemático”

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Lápices, colores, hojas de papel, juegos, y mucha diversión se unieron al aprendizaje “Super verano matemático”, un taller dirigido a niños de 8 a 12 años. La actividad se llevó a cabo en el Centro Cultural de las Fronteras (CCF).

Isacc Hasse Armegol, coordinador de la Feria Matemática en el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) destacó que “el objetivo es acercar a los niños y niños de edades tempranas a un poco de formación matemática interactiva”. La invitación pretendió una mañana llena de actividades lúdicas. “Queremos que los niños encuentren un pequeño cariño y respeto por las matemáticas. Sobre todo, que se les quite el miedo a aprender, a interactuar con las matemáticas”, agregó

El coordinador explicó que “resulta interesante que hay estudios que demuestran que muchos niños temen a las matemáticas. Por lo que nosotros tratamos de hacer de una forma divertida el taller para que de esta manera podamos guiar a los asistentes, y se den cuenta de que esta disciplina se encuentra en todos lados: en la naturaleza, en la vida y hasta en uno mismo”.

El taller se conformó por tres subtalleres:

banner

Taller de matemagia. A a través de este se les enseñó los niños conceptos avanzados, pero con actividades como adivinar números o realizar cálculos sencillos.

Papiroflexia/origami modular: aquí los niños formaron figuras geométricas como cuadros, cubos o tetraedros. Principalmente figuras con tres dimensiones.

Matemáticas y arte: en la actividad se les mostró a a los niños el concepto de simetría de una maneara divertida con regletas, marcadores y colores.

¿Qué es la Feria Matemática?

Estas actividades forman parte de la Feria Matématica, una campaña que promueve el coordinador Hasse Armegol y su equipo. “Trabajamos para todos los niveles educativos llevando talleres interactivos, actividades lúdicas y conferencias para que los niños puedan despertar ese interés por las matemáticas. Hacemos visitas a escuelas y recibimos escuelas que estén interesadas en la formacion matematica de sus alumnos”.

Para más información sobre la gestión de talleres matemáticos envié un correo al siguiente contacto.:

Isacc.hasse@uacj.mx

You Might Also Like

You may also like

Busca Municipio reconstruir la imagen urbana con el programa Cruzada del Cambio

Persiste Chihuahua en el liderazgo nacional en producción de nuez pecana

Prevén entre en funcionamiento el primer CECI este año

Arranca la contienda por el Premio Estatal de Periodismo José Vasconcelos 2025

Designa a directores y subdirectores del Cobach en el estado

Intenta huir corriendo al ver a policías estatales, lo revisan y le...

Juárez noticias All Right Reserved.