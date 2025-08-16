Lápices, colores, hojas de papel, juegos, y mucha diversión se unieron al aprendizaje “Super verano matemático”, un taller dirigido a niños de 8 a 12 años. La actividad se llevó a cabo en el Centro Cultural de las Fronteras (CCF).

Isacc Hasse Armegol, coordinador de la Feria Matemática en el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) destacó que “el objetivo es acercar a los niños y niños de edades tempranas a un poco de formación matemática interactiva”. La invitación pretendió una mañana llena de actividades lúdicas. “Queremos que los niños encuentren un pequeño cariño y respeto por las matemáticas. Sobre todo, que se les quite el miedo a aprender, a interactuar con las matemáticas”, agregó

El coordinador explicó que “resulta interesante que hay estudios que demuestran que muchos niños temen a las matemáticas. Por lo que nosotros tratamos de hacer de una forma divertida el taller para que de esta manera podamos guiar a los asistentes, y se den cuenta de que esta disciplina se encuentra en todos lados: en la naturaleza, en la vida y hasta en uno mismo”.

El taller se conformó por tres subtalleres:

Taller de matemagia. A a través de este se les enseñó los niños conceptos avanzados, pero con actividades como adivinar números o realizar cálculos sencillos.

Papiroflexia/origami modular: aquí los niños formaron figuras geométricas como cuadros, cubos o tetraedros. Principalmente figuras con tres dimensiones.

Matemáticas y arte: en la actividad se les mostró a a los niños el concepto de simetría de una maneara divertida con regletas, marcadores y colores.

¿Qué es la Feria Matemática?

Estas actividades forman parte de la Feria Matématica, una campaña que promueve el coordinador Hasse Armegol y su equipo. “Trabajamos para todos los niveles educativos llevando talleres interactivos, actividades lúdicas y conferencias para que los niños puedan despertar ese interés por las matemáticas. Hacemos visitas a escuelas y recibimos escuelas que estén interesadas en la formacion matematica de sus alumnos”.

Para más información sobre la gestión de talleres matemáticos envié un correo al siguiente contacto.:

Isacc.hasse@uacj.mx