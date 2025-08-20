La exposición fotográfica “Miradas de mi ciudad” fue inaugurada la mañana del 19 de agosto en la biblioteca de la UACJ Campus Nuevo Casas Grandes como parte de la agenda cultural que promueve las diversas manifestaciones del arte para la comunidad universitaria.

Veinte obras que formaron parte del concurso del mismo nombre, convocado por la Dirección de Cultura del Municipio de Nuevo Casas Grandes, estarán en exhibición hasta el 29 de agosto para que puedan ser apreciadas por la comunidad universitaria.

El corte de listón inaugural estuvo encabezado por la maestra Miriam Galaz Piñón, jefa del campus, quien en su mensaje a los estudiantes los invitó a complementar su formación con la asistencia frecuente a eventos culturales, además de ser participativos en las diversas convocatorias de fotografía o video que se convocan desde distintas instancias de la misma universidad o por parte de otras instituciones.

En esta muestra se pueden apreciar obras de dos integrantes del Club de Fotografía del campus: “El guardián del tiempo”, “Primavera en las vías” y “Murales que hablan”, dan cuenta del talento de la estudiante de educación Mariana Ibeth Guardiola Zamora; las obras “Latidos de acero”, “1898 Origen de un rumbo” y “Ecos de hierro y tiempo” son autoría de Martín Ontiveros Magadán, integrante del personal administrativo en el área de comunicación.

“Miradas de mi ciudad” es la primera de tres exposiciones de arte que tiene programada la biblioteca para este semestre; en septiembre se expondrá el arte de la alfarería de Mata Ortiz de la Galería Gallegos Bugarini y en el mes de octubre se presentará “Encierro y libertad”, una recopilación de dibujos que son resultado de un taller impartido en albergues con niños migrantes, por la profesora investigadora de IADA Eugenia Hernández Sánchez.