Personal de la Dirección de Regulación Comercial continúa con los operativos de vigilancia en el exterior de las escuelas para verificar que los vendedores que se ubican en estos lugares no comercialicen alimentos chatarra.

El titular de la dependencia, Óscar Guevara, indicó que se tiene un operativo permanente en donde los inspectores tienen la indicación clara y directa de hacer el retiro de las personas que tengan un giro no permitido por la ley chatarra, o en su caso, el decomiso de los productos.

“Se han intervenido 47 escuelas en diferentes sectores de la ciudad, donde se han llevado diversas acciones, entre ellas 10 invitaciones de cambio de giro, 24 retiros de vendedores por no acatar las indicaciones y 15 decomisos”, añadió.

Mencionó que los operativos se realizan con base a quejas formales o llamadas por la institución, además se le da seguimiento en los recorridos continuos de inspección, si encuentra a un comerciante, se amonesta verbalmente y se procede al retiro del lugar.

“Los operativos empezaron el pasado 29 marzo del 2025, se detuvieron en el periodo vacacional y se reanudaron el 3 de septiembre”, explicó el funcionario.

Pidió a la ciudadanía que ponga su queja a través del número telefónico 656-737-0460 a la extensión 34210.

Además, invitó a los comerciantes que se acerquen a adquirir el permiso en las oficinas de la dependencia ubicadas en calle Mauricio Corredor, en la Zona Centro.

Dijo que solo se les pide como requisito credencial de elector vigente, el curso de manejo de alimentos, comprobante de domicilio, análisis clínicos y el pago que es de 905 pesos por un permiso temporal y semifijo de 2 mil 885 pesos anuales.