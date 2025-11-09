El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) y la Agencia Estatal de Desarrollo Energético (AEDE), realizó el panel “Innovación en Energía: Tendencias y Aplicaciones” en el marco del Foro-Expo de Energía Chihuahua 2025.

El secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández Gamboa, moderó el panel compuesto por Eduardo Reynoso León, director general de la Sociedad Integradora en Energía y Mercado (SIEM); el doctor Hugo Isaak, fundador de Neurobitat; José Luis Soltero Ramírez, subdirector de Proyectos e Innovación de la Agencia de Energía y Cambio Climático de Hermosillo y Constantino Rodríguez, director comercial de VEMO.

Como parte de las discusiones, los expertos analizaron el presente y el futuro de la tecnología en el sector energético: redes inteligentes, gestión de datos en tiempo real, movilidad eléctrica y soluciones urbanas impulsadas por inteligencia artificial, para hacer más eficiente cada kilowatt.

Desde su experiencia en el desarrollo de soluciones de movilidad limpia, Constantino Rodríguez ofreció una perspectiva práctica sobre cómo la electrificación del transporte y la gestión inteligente de flotas transforma el sector, para impulsar la eficiencia operativa y reducir la huella de carbono a través de ecosistemas de movilidad sustentable.

Por su parte, José Luis Soltero y Hugo Isaak abordaron el vínculo entre innovación energética y desarrollo urbano, que explora la integración de energías renovables, datos e inteligencia artificial puede fortalecer la resiliencia de las ciudades y mejorar la calidad de vida.

Sus aportaciones permitieron visualizar un modelo de colaboración entre tecnología, energía y planificación urbana que promueve entornos más sostenibles y preparados para el futuro.

Este espacio de diálogo y colaboración permitió fortalecer alianzas entre especialistas, empresas y academia, orientadas a impulsar proyectos que contribuyan a la transición hacia un modelo energético más limpio, eficiente y con visión de futuro para Chihuahua.

La realización del Foro de Energía Chihuahua refrendó el compromiso del Gobierno del Estado con la promoción de la innovación, la sustentabilidad y la competitividad en el sector energético, a través de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.