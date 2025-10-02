Con acciones permanentes para reforzar la seguridad en Cuauhtémoc, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) reportó resultados relevantes en septiembre, enfocados en la prevención y la justicia cívica.

Durante este periodo se realizaron 785 detenciones, de las cuales 72 corresponden a mujeres y 713 a hombres. Entre éstas, 25 fueron por delitos del fuero común, 4 por delitos del fuero federal, mientras que 756 derivaron de faltas administrativas. Las conductas más comunes incluyeron violencia familiar, portación ilegal de arma de fuego, robo y delitos contra la salud.

En materia de aseguramientos, se decomisaron 3 armas cortas, un cargador y 18 cartuchos útiles, además de 250 gramos de mariguana. Asimismo, se recuperaron ocho vehículos con reporte de robo y se concretaron 29 puestas a disposición ante las autoridades competentes.

Como parte de uno de los ejes estratégicos de la SSPE, se llevaron a cabo siete audiencias y ocho mediaciones, reforzaron los mecanismos de proximidad y resolución pacífica de conflictos dentro del esquema de Mando Único en el municipio.

Con estos resultados, la SSPE reafirma su compromiso de mantener la seguridad y la paz en Cuauhtémoc, al tiempo que impulsa la aplicación de la justicia cívica como un pilar fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.