Como parte de la estrategia permanente para mantener el orden y la gobernabilidad en los centros penitenciarios, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) efectuó una revisión extraordinaria en el Centro de Reinserción Social No. 3, en Ciudad Juárez.

El operativo inició a las 6:00 de la mañana con el objetivo de retirar objetos no permitidos, prevenir conductas ilícitas dentro del penal y fortalecer la seguridad, tanto del personal como de las Personas Privadas de la Libertad (PPL).

La intervención se realizó en una coordinación interinstitucional instruida por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, junto con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Detectives de Estado Mayor, Guardia Nacional y Defensa Nacional, reuniendo un estado de fuerza de 372 elementos.

Se aseguraron artículos prohibidos como ocho puntas hechizas, 21 resistencias, seis cuchillos, cuatro desarmadores, cuatro pipas hechizas, 12 tijeras, 25 cortaúñas y tres memorias USB. Además, se retiraron 19 electrodomésticos y aparatos electrónicos.

También se decomisaron 242 artesanías hechizas, ocho juegos de mesa improvisados, así como otros objetos no permitidos como relojes, gorras, lentes y kits de belleza.

Juan Manuel Díaz, director de la Coordinación de Seguridad y Custodia de la SSPE comentó: “Vamos a continuar con este tipo de intervenciones constantemente, no solo en este centro, sino en todos los centros del Sistema Penitenciario del Estado de Chihuahua”.

La SSPE continuará con las revisiones extraordinarias en los penales, para garantizar condiciones de seguridad y estabilidad en beneficio de la población penitenciaria.