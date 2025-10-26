Este domingo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo acciones de aplicación de pintura, señalización y recuperación de espacios viales en distintos puntos de la ciudad de Chihuahua, como parte del plan “Cuenta Conmigo, Chihuahua se Pinta Seguro”.

Estas labores tienen como propósito fortalecer la seguridad vial y promover una cultura de respeto entre peatones y automovilistas.

El personal de Movilidad inició los trabajos desde primera hora en zonas clave de la capital, entre las que destacan el primer cuadro de la ciudad y el Periférico de la Juventud, en las cercanías de Distrito 1, donde se realizaron labores de mantenimiento y renovación de pintura para pasos peatonales.

Del el 18 al 24 de octubre, se ha aplicado más de 980 metros cuadrados de pintura vial.

También, realizó actividades de educación vial enfocadas en escuelas e instituciones educativas, las cuales han beneficiado en el lapso a mil 313 personas, entre niñas, niños, personal docente y padres de familia.

El titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, informó que estas acciones forman parte del Plan de Movilidad, el cual busca garantizar la seguridad de la ciudadanía desde un enfoque vial integral, de manera recurrente y permanente.

El programa incluye además la instalación de señalética vertical, la reparación de semáforos y la pintura preventiva, con el fin de contribuir a una movilidad más ordenada, segura y funcional para todas y todos los chihuahuenses.