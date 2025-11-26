Inicio » Realiza SSPE torneo “Guantes con Valor” en el CERESO No. 1
Chihuahua

Realiza SSPE torneo “Guantes con Valor” en el CERESO No. 1

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y Reinserción Social, llevó a cabo el torneo de box “Guantes con Valor” en el CERESO No. 1, con el propósito de promover la actividad física como una herramienta clave en los procesos de reintegración social.

Durante el evento, diez Personas Privadas de la Libertad participaron en cinco peleas de un round, demostrando la resistencia física y las habilidades adquiridas tras más de dos meses de entrenamiento en las clases de boxeo impartidas dentro del centro penitenciario.

Esta competencia forma parte de la estrategia impulsada por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, quien ha destacado la importancia del deporte como un vehículo para una reinserción social efectiva, contribuyendo a la inhibición del delito y al fortalecimiento de la disciplina, la salud y los valores personales entre la población penitenciaria.

La SSPE refrenda su compromiso con la implementación de programas que promuevan el desarrollo integral y las oportunidades de cambio dentro de los centros de reinserción social del estado.

banner
You Might Also Like

You may also like

Aprueba Consejo Universitario de la UACH nuevos programas educativos de posgrado

Inauguran en Uruachi Cerenam No. 21 y comedor comunitario en beneficio de...

Presenta Irlanda Ley Vicaria

Investigan autoridades supuesto enfrentamiento en Guachochi; no se han encontrado personas lesionadas...

Rechaza Congreso iniciativa de Ley de Aguas Nacionales y piden audiencia a...

Impulsa Francisco Sánchez decreto constitucional de Soberanía Hídrica para que ningún gobierno...

Juárez noticias All Right Reserved.