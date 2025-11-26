La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y Reinserción Social, llevó a cabo el torneo de box “Guantes con Valor” en el CERESO No. 1, con el propósito de promover la actividad física como una herramienta clave en los procesos de reintegración social.

Durante el evento, diez Personas Privadas de la Libertad participaron en cinco peleas de un round, demostrando la resistencia física y las habilidades adquiridas tras más de dos meses de entrenamiento en las clases de boxeo impartidas dentro del centro penitenciario.

Esta competencia forma parte de la estrategia impulsada por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, quien ha destacado la importancia del deporte como un vehículo para una reinserción social efectiva, contribuyendo a la inhibición del delito y al fortalecimiento de la disciplina, la salud y los valores personales entre la población penitenciaria.

La SSPE refrenda su compromiso con la implementación de programas que promuevan el desarrollo integral y las oportunidades de cambio dentro de los centros de reinserción social del estado.