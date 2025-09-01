Este día se llevó a cabo la tercera edición del Torneo Sport Fest Taekwondo 2025 en el gimnasio del Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez.

Con la presencia de más de 900 atletas, un récord para el evento, niños y jóvenes de todas las edades y cintas se toparon en el tatami para demostrar sus habilidades y dar todo para representar a su escuela.

Más de 60 escuelas afiliadas a la Liga Municipal de Taekwondo que preside Jorge Amaya, además de escuelas invitadas de El Paso, Texas y Chihuahua, estuvieron en un evento que permite a los jóvenes foguearse y seguir demostrando porque Ciudad Juárez es cuna de varios de los mejores taekwondoines del país.

El torneo se desarrolló por color de cinta, con gráficas para un mejor control del mismo, permitiendo a los participantes tener al menos dos combates y así obtener una de las medallas de primero, segundo o tercer lugar.

Rodrigo Nevárez, secretario de la Liga Municipal de Taekwondo, agradeció al Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar y al director del Instituto Municipal del Deporte, Juan Carlos Escalante, por llevar a cabo estos eventos, dónde cientos de jóvenes pueden seguir desarrollando su competitividad.

Además del torneo, la Liga Municipal de Taekwondo entregó varios reconocimientos a los campeones nacionales CONADE y sus entrenadores, en agradecimiento por su esfuerzo y dedicación para formar a los combatientes.