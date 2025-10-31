A través de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural (DIEX), la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) llevó a cabo la Verbena UACH 2025 «¡Viva la Muerte!», un encuentro lleno de arte, tradición y espíritu universitario, donde las 15 unidades académicas se unieron para rendir homenaje a una de las celebraciones más emblemáticas de la cultura mexicana: el Día de Muertos.

Este encuentro, que llenó de color y creatividad los espacios universitarios, contó con la exposición de altares representativos de cada facultad, además de una original muestra de catrinas humanas y no humanas, que atrajo la atención del público por su ingenio y diversidad de expresiones artísticas.

Como cierre con broche de oro, la Orquesta Sinfónica y el Coro Sinfónico de la UACH (OSUACH) ofrecieron el majestuoso concierto «Celebra el Día de Muertos», bajo la dirección invitada de la Mtra. Claudia Rico Arenívar, interpretando obras de R. Lóman, S. Ramírez, C. M. Alcalá, entre otros reconocidos compositores, en un espectáculo que conmovió al público con su emotividad y excelencia musical.

En su mensaje, la Dra. Ruth del Carmen Grajeda González, Directora de la DIEX, agradeció a la comunidad universitaria y al público en general “por su generosidad al honrar a la muerte, disfrutando de este espacio creado para todos ustedes”. Asimismo, reconoció el apoyo del Rector, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, “por su respaldo y el gran trabajo en equipo que hace posible la realización de estos eventos que fortalecen la identidad y el orgullo universitario”.

La Verbena 2025 reafirmó una vez más el compromiso de la UACH con la preservación de las tradiciones mexicanas y el impulso al arte y la cultura como parte esencial de la formación integral de su comunidad.