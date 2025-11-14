Desde el Centro Universitario de las Artes – UACJ, se llevó a cabo la Conferencia-Taller de educación en Jazz, un cierre para el taller de tópicos avanzados del Jazz en el que participaron alumnos de los programas de licenciatura en Música y licenciatura en Producción Musical, un evento que además abre invitación a la comunidad en general interesada en el aprendizaje de esta especialidad.

El salón 203-J, fue el escenario en donde el Ensamble Universitario de Jazz Anthropos en compañía del maestro Roberto Sánchez Picasso, abrieron el taller teórico práctico de Jazz al sonido Body and Soul, para sorpresa de los asistentes.

El maestro Sánchez Picasso, es docente de la licenciatura en Música y de la maestría en Producción Artística de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), trabaja en su proyecto de tesis doctoral, titulado «Aprendizaje de la improvisación en el jazz: procesos, habilidades y percepciones de autoeficacia en estudiantes universitarios en México», con el que ha visitado distintas facultades de Música a nivel nacional.

En esta ocasión, se presenta en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), entregando un espacio de aprendizaje en referencia a la improvisación como una competencia artística y pedagógica dentro de la educación musical superior en México.

“Gracias a la UACJ por recibirme y a todos los que hicieron esto posible. Yo soy guitarrista, me gusta tocar jazz, hoy que les quiero presentar a grandes rasgos algunos temas que tienen que ver con la improvisación y el aprendizaje, porque la realidad es que la improvisación también se puede estudiar y practicar”, compartió el maestro Sánchez Picasso.

El taller habla de las dimensiones de la improvisación, se enfoca en la fluidez, la retroalimentación, el uso del repertorio y las habilidades que tienen que ver con aspectos teóricos y técnicos, así como la percepción de autoeficacia, todo lo anterior conocimiento y herramientas sumamente importantes para el crecimiento del Músico.

El maestro Karlo Mireles, director del Ensamble Universitario de Jazz Anthropos, ha dado seguimiento a esta charla, menciona que esta conferencia de formación a músicos de Jazz, representa también el regreso de espacios de aprendizaje importantes para la comunidad universitaria.

“Este tipo de contacto con los chicos que de manera seria o formal deciden dedicarse al Jazz es importantísimo, porque rara vez se dan esas posibilidades, espero que a partir de ahora sea algo que se repita, el objetivo es acercar a los talentos locales con músicos de talla nacional”, concluyó Mireles.