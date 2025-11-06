La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) por medio del Instituto de Arquitectura, Diseño Y Arte (IADA) a través de la maestría en Arquitectura, llevan a cabo la 14ª Cátedra Patrimonial de Arquitectura Carlos González Lobo, Arquitectura y patrimonio.

Hoy 05 de noviembre se dio inauguración a este ciclo de ponencias desde el audiovisual del edificio G1 del IADA, un espacio de participación hibrida pues la charla pudo disfrutarse de forma presencial y con transmisión vía FB Live, la cual se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/IADA.oficial/videos/1476513480277345/?locale=es_LA

En el presídium, el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la UACJ; la maestra Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaría académica; el doctor Fausto Enrique Aguirre Escarcega, director del IADA; el doctor René Ezequiel Saucedo Muñoz, jefe del departamento de Arquitectura y el doctor Pedro Tlatoani Molotla Xolalpa, coordinador del Programa de maestría en Arquitectura, encabezaron la bienvenida a este espacio.

“Son ya 14 años ininterrumpidos de llevar a cabo esta cátedra, honra el legado de uno de los más importantes académicos que ha dado nuestro país, como lo fue el arquitecto González Lobo, amigo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Siendo las 10:45 horas del 05 de noviembre del 2025, declaro formalmente inaugurada la XIV Cátedra Patrimonial de Arquitectura Carlos González Lobo”, destacó el doctor Constandse Cortez.

Uno de los momentos entrañables de este evento fue la lectura de las palabras de la doctora María Eugenia Hurtado, viuda de González Lobo por parte del doctor Saucedo Muñoz:

En esta ocasión, podrán mostrar diversas áreas de conocimiento arquitectónico y paisajístico en las áreas que podrán desempeñar los futuros egresados. He de recordarles que para Carlos González Lobo siempre fue un honor contar con amistad a los miembros de la comunidad de la UACJ y que hoy, a cuatro años de su partida, sigue siendo un espacio de diálogo entre profesionistas destacados.

El acercamiento a la participación y la capacitación de los profesionistas para que sepan hacer y puedan actuar con eficiencia hacia actividad proyectual y temporal, pero también será una oportunidad para diferenciarse y participar en el campo profesional desde la arquitectura necesaria y posible que responda a las necesidades de la sociedad vulnerable, empleando los prototipos de la semilla y los crecimientos progresivos.

Patrimonio Cultural Construido

La conferencia magistral: “Más allá del adobe: revalorizando el patrimonio inmaterial asociado a la construcción con tierra” por parte de la doctora Yuko Kita, reunió a especialistas, docentes y estudiantes para abordar un tema que ha trascendido generaciones y sigue teniendo importante participación en la vida actual.

Yuko Kita, es profesora investigadora de tiempo completo del departamento de Arquitectura en el IADA desde agosto del 2015. Se especializa en la conservación del patrimonio cultural, es arquitecta egresada de la Universidad Municipal de Osaka en 2003, cuenta con maestría en conservación y restauración de bienes inmuebles culturales por la Universidad Nacional de Bellas Artes de Tokio en 2006 y un doctorado en Arquitectura por la Universidad de Tsukuba en Japón en 2011. Su línea de investigación sobre arquitectura de tierra tiene su origen desde el 2012 en nuestro país y desde el 2016, su investigación se ha centrado en la historia de culturas constructivas de tierra en la región de Casas Grandes, Chihuahua.

“Agradezco la invitación para iniciar la conferencia de la Cátedra Patrimonial del Doctor González Lobo, a mí me tocó escuchar la conferencia del doctor antes de la pandemia, ahora me toca dar esta conferencia, es un honor. Voy a hablar sobre arquitectura de tierra, pero sobre el aspecto inmaterial, valorando aspectos del patrimonio humanitario”, compartió Yuko Kita.

La ponencia permitió un recorrido que explicó el sentido del patrimonio cultural construido, sus prácticas, representaciones, expresiones y los sistemas de conocimiento. Logrando abrir el pensamiento a la construcción prehispánica de tierra, las técnicas y herramientas tradicionales de construcción.

También recordar la tradición de construcción basada en el material del adobe, encontrando estadísticas que refrendan que el Estado de Chihuahua y en particular ciudad Juárez, tienen múltiples posibilidades de aplicación de este material y de acrecentar esta cultura ancestral.