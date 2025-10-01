La Dirección General de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad Social a través de la Subdirección de Responsabilidad Social Universitaria, realizó una Brigada de Salud Escolar. El Jardín de niños Yumare, ubicado en la Colonia Plutarco Elías Calles, fue escenario en el que se llevó a cabo.

En la actividad participación estudiantes de la Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en Cirujano Dentista y de la Licenciatura en Psicología. Brindaron atención a 88 niños a través de los siguientes servicios:

En el área de la salud: Toma de signos vitales, frecuencia cardíaca, niveles de oximetría; pláticas del «plato del buen comer» y la «jarra del buen beber»; toma de peso y talla para la detección de casos de obesidad o de desnutrición; así como del correcto cepillado dental, revisiones para la detección de caries u otros problemas dentales.

En el área de psicología: impartieron pláticas relacionadas con la conducta, valores, maltrato y prevención de abuso.

A través de estas actividades los alumnos, y futuros profesionistas, demuestran su compromiso con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y colaboran en la construcción de una sociedad responsable.