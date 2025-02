El Salón Azul del Complejo Deportivo Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) congregó a estudiantes, entrenadores, familias, aficionados, así como al personal administrativo para que fueran testigos de flamante función de boxeo, que se caracterizó por la entrega, técnica y emoción de los pugilistas.

Desde las 12:00 horas de este 13 de febrero, el evento, organizado por la Dirección del Deporte de la UACJ, en colaboración con la Liga Municipal de Boxeo en Ciudad Juárez, contó con siete combates de categorías de peso ligero, medio, supermedio y pesado, tanto en la rama femenil como en la varonil.

La finalidad de esta justa deportiva fue proporcionar una plataforma para visualizar y evaluar a los jóvenes prospectos que se preparan para competir en próximas competencias de carácter regional y nacional, una oportunidad para mostrar su destreza y habilidades en el ring.

El doctor René Ramos Tamez, director del Deporte de esta casa de estudios, expresó su inquietud desarrollar esta función: “muy emocionado de realizar este selectivo para la próxima Universiada o competencias en las que estemos comprometidos en participar y, sobre todo, a mi lo que se me complica es que todo son buenos; yo lo que quiero es llevar a todos, porque lo que he visto aquí es pura perfección y de eso se trata: de llevar calidad deportiva de la UACJ”.

Asimismo, aprovechó en resaltar el compromiso que sostienen los entrenadores de los equipos representativos de esta institución formativa.

“Si el compromiso viene del doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la UACJ, eso permea, va a hacia arriba. Y de eso se trata, de apoyar al deporte, a nuestros atletas y entrenadores para tener mejores resultados”, planteó.

Cada pelea fue una muestra de disciplina y esfuerzo, características que definen a los deportistas que se forman en las aulas y gimnasios de la Universidad.

A continuación, se plantean las siete peleas programadas:

Ángel de la Rosa, de la Licenciatura en Enfermería vs. Diego Calderón, de la Licenciatura en Administración de Empresas

Ángel Vázquez, de la Licenciatura en Nutrición vs. Eli “El Lobo” Domínguez, de la Licenciatura en Ingeniería de Software

Julio César Perdomo, de la Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas vs. Humberto Ceniceros, de la Licenciatura en Derecho

Paulina Rojas, de la Licenciatura en Derecho vs. Jethzabeth Hernández, de la Licenciatura en Comercio Exterior

Ángel Terrazas, de la Licenciatura en Derecho vs. Adrián Flores, de la Licenciatura en Publicidad

Andrés Aguirre, de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo vs. José Magaña, de la Licenciatura en Derecho

Óscar Calvillo, de la Licenciatura en Finanzas vs. César Juárez, de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo

“El box lo práctico desde hace cuatro años. Es la primera vez que pelearé por la Universidad, me siento muy bien, seguro, más no confiado; yo sé que le puedo aportar mucho a este equipo. Ya tuve el honor de ser medallista nacional, entonces yo espero darle más preseas a la escuela”, compartió José Luis Magaña Hernández, alumno de segundo semestre de la Licenciatura en Derecho, quien peleó en la categoría de los 57 kilogramos varonil.

Por su parte, la ciudadana Marisela Sánchez, aprueba el que se realicen este tipo de eventos para motivar a la sociedad juvenil juarense a que realicen actividades extracurriculares o formen parte de algún equipo representativo.

“Yo pienso que ahorita en la situación en la que vivimos, es muy bueno que los muchachos busquen meterse a algún deporte, y a veces pienso que con tanta energía que traen el boxeo es una buena oportunidad para sacar todas las energías acumuladas que taren”, dijo.

Más allá de los resultados, la función de boxeo destacó por el ambiente de respeto y camaradería entre los participantes.