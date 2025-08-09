Con el propósito de brindar espacios dignos y seguros a los juarenses, la Dirección General de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Parques y Jardines, realizó labores de mantenimiento en el parque Hidalgo.



El lugar ubicado entre las calles Costa Rica, Venezuela, Pedro S. Varela y Tepeyac, fue intervenido por personal de la dependencia que se encargó de las distintas labores.



A la par, las cuadrillas de la misma dirección se encargaron de atender un parque lineal ubicado en la calle Artículo 8, de la colonia Sicomoro.



El director de Parques y Jardines señaló que los trabajos de ambos lugares consistieron en tareas generales de mantenimiento como limpieza, retiro de basura, corte de pasto y poda formativa de árboles, así como el retiro de los residuos que se generaron de las labores.



El funcionario pidió a los vecinos cuidar los espacios y señaló que quienes deseen el servicio de mantenimiento en algún parque, es importante comunicarse a los números telefónicos (656) 737 0230 y (656) 737 0240.



También pueden comunicarse a través de las páginas https://www.facebook.com/ParquesyJardinesCDJZ y https://www.facebook.com/DireccionSPOficial



Zamarrón Saldaña dijo que los trabajos se programan de manera cotidiana a fin de atender las áreas verdes de la ciudad.