Este sábado 6 de septiembre se llevó a cabo, en el Salón Antara de la localidad, la primera Asamblea Estatal de la asociación política Norawa, contando con la participación de más de 450 personas provenientes de los 67 municipios del estado de Chihuahua.

Norawa surge con el objetivo de articular una amplia diversidad de fuerzas sociales y políticas en torno a un ideal común: impulsar un proyecto de liderazgo sólido, comprometido y con resultados tangibles para el estado de Chihuahua, representado en la figura de Cruz Pérez Cuéllar con miras al año 2027.

Durante la asamblea, se consolidaron liderazgos regionales y temáticos que integran este movimiento, destacando la participación de distintos sectores organizados, Como:

Norawa Jóvenes, enfocado en los nuevos votantes a partir de los 16 años, quienes ven en Cruz Pérez Cuéllar un referente de transformación para las nuevas generaciones.

Norawa Mujeres, que resalta el papel fundamental de las mujeres como pilares de la sociedad y agentes de cambio.

Norawa Empresarial, integrado por empresarios y emprendedores que reconocen el valor de políticas públicas que fomenten el desarrollo económico.

Norawa Magisterial, conformado por docentes y representantes del sector educativo, conscientes de la relevancia de una educación de calidad.

Norawa Obrero, que representa a los trabajadores que diariamente impulsan la economía estatal y demandan mayor reconocimiento y participación.

Cruz Pérez Cuéllar asistió como invitado especial, reafirmando su compromiso con los principios que inspiran esta asociación y dialogando con representantes de cada uno de estos sectores.

El presidente estatal de Norawa, Fernando Martínez Acosta, dirigió un mensaje en el que reconoció a Cruz Pérez Cuéllar como el líder natural del movimiento y una figura clave para encabezar un proyecto transformador en Chihuahua.

En esta asamblea, liderazgos representativos de la región serrana, de la región del Occidente y de la región manzanera entregaron un sentido agradecimiento y un reconocimiento profundo por la calidad humana que le caracteriza y extender beneficios a los municipios en cada región.

Por su parte líderes de Ojinaga, Centro Sur y Paquimé, del estado reconocieron su calidad política y liderazgo que hoy va dejando huella significativa en su caminar.

La jornada concluyó con una emotiva participación de representantes de la comunidad rarámuri, quienes ofrecieron una oración y bendición al proyecto, destacando el carácter incluyente y plural de este esfuerzo ciudadano.

Norawa continúa su camino como una plataforma de unidad, participación y visión de futuro, comprometida con el desarrollo del Estado.