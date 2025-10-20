La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), junto con la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), efectuó la Primera Reunión Plenaria de Supervisores de Educación Básica.

En esta sesión se contó con la participación de 94 personas que desempeñan dichas funciones en los niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria, Telesecundaria y Educación Especial.

Como parte de las actividades se conformaron mesas por nivel educativo, a fin de abordar diversas temáticas como mobiliario y equipo, espacios físicos de servicio, rezonificación, relaciones interpersonales, protocolos de actuación, y tecnología digital y dispositivos móviles.

Las mesas de trabajo estuvieron integradas por supervisores, coordinadores regionales, además de los titulares de los Departamentos Académico y Administrativo de cada nivel del subsistema estatal, y el representante colegiado del nivel de la Sección 42 del SNTE.

Al término de las actividades, se desarrollaron las temáticas y se generó un decálogo de compromisos y acuerdos.

Durante el arranque de la jornada estuvo presente el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, quien brindó un reconocimiento a las y los revisores, quienes cumplen una función de suma importancia en el sector educativo.

Resaltó la importancia de este tipo de ejercicios, donde pueden aportar sus propuestas y sugerencias para la mejora del servicio, y reiteró el compromiso del Gobierno Estatal de dotarlos de herramientas para el mejor desarrollo de sus funciones, en un trabajo coordinado con la Sección 42 del SNTE.

A su vez, el secretario general de la dicha sección gremial, Manuel Quiroz Carbajal, agradeció la disponibilidad del Gobierno del Estado, a través de la SEyD para la realización de este tipo de encuentros, para lograr mejores condiciones para las y los trabajadores de la educación.