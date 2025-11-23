La Junta Municipal de Reclutamiento y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, llevó a cabo esta mañana el sorteo del Servicio Militar Nacional correspondiente a los jóvenes conscriptos clase 2007 y remisos.

El acto cívico contó con la presencia de distinguidas autoridades que dieron fe y legalidad al proceso. Participaron en el presídium la operadora de la Junta Municipal de Reclutamiento, Isela Viridiana Gómez Cid de León; así como el representante del Noveno Regimiento de Caballería Motorizada e inspector del sorteo, Mayor de Caballería Jorge Alberto Vargas Rincón.

Asistió el Director de Gobierno de la Secretaría del Ayuntamiento, Óscar Murillo Delgado, quien transmitió un mensaje de reconocimiento a la juventud juarense por su compromiso cívico.

Durante la ceremonia se informó que para esta edición se expidieron 2,180 cartillas militares, de las cuales 2,159 jóvenes realizarán el Servicio Militar Nacional, mientras que el resto quedará en disponibilidad. Asimismo, se recordó que quienes resulten sorteados con bola blanca serán los seleccionados para cumplir con su servicio, en tanto que quienes obtengan bola negra quedarán a disposición.

En su mensaje oficial, el director Óscar Murillo destacó el valor y la vocación de servicio de los jóvenes juarenses, subrayando su importancia en la construcción de una sociedad fuerte y comprometida.

El Gobierno Municipal de Juárez agradece la participación de todos los asistentes y reitera su disposición para continuar fortaleciendo los actos cívicos que fomentan la responsabilidad y el orgullo de servir a México.