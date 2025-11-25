Inicio » Realizan taller de prevención y defensa personal para mujeres del CEJUM
Realizan taller de prevención y defensa personal para mujeres del CEJUM

En el marco de los 16 Días de Activismo en Contra de la Violencia hacia las Mujeres, el Centro de Justicia (CEJUM), “Paloma Angélica Escobar Ledezma”, de la Fiscalía General del Estado, llevó a cabo el “Taller de Prevención, Defensa y Contención en Casos de Agresión Física Intencional”.

La actividad tuvo lugar en las instalaciones del gimnasio del Colegio de Bachilleres plantel 1 y fue organizada por el personal de las Áreas de Empoderamiento Social y Económico, y de Primera Entrevista del CEJUM del municipio de Chihuahua.

La capacitación fue impartida por un equipo de instructores de alto nivel, conformado por el Profesor Sergio Urbina Ramírez, quien cuenta con seis certificaciones nacionales y dos internacionales, así como por Alejandro Ramírez, instructor de la escuela KOAS Lima Lama.

El taller contó con una entusiasta participación de mujeres usuarias del CEJUM e integrantes del personal.

Durante la jornada, las asistentes adquirieron conocimientos fundamentales en técnicas de defensa personal basadas en artes marciales mixtas. El programa se distinguió por su alto componente práctico, dinamismo y un ambiente de aprendizaje divertido, reflejando el gran interés de las participantes en adquirir estas herramientas vitales.

El objetivo de esta iniciativa, es impulsar el empoderamiento de las mujeres, fortaleciendo su seguridad personal y su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante situaciones de riesgo.

