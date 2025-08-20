El representante de la gobernadora en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas en coordinación con la Dirección de Salud II a cargo del Dr. Rogelio Covarrubias, dieron a conocer que será el próximo 30 de agosto cuándo se lleve a cabo la primera Feria de la Salud en Ciudad Juárez, misma que se realizará en las instalaciones de la Unidad Administrativa de El Mezquital.

Se informó que durante la Feria, se otorgarán más de 18 servicios de manera totalmente gratuita, sin importar su afiliación a seguridad social.

La Primera Feria de la Salud se desarrollará a partir de las 9:00 horas y hasta las 14:00 horas, del día 30 de agosto al sur oriente de la ciudad.

Entre los servicios que se ofrecerán de manera gratuita se encuentran: detección de enfermedades metabólicas, atención dental, nutrición, salud mental, prevención de adicciones, vacunación contra sarampión, y atención especializada en cáncer, entre otros.

Además, se contará con consultorios rodantes para mastografías y detección de VIH, acercando estudios preventivos a la comunidad.

Asimismo, estarán disponibles módulos de programas estatales como Medi Chihuahua, dirigido a personas no aseguradas, así como servicios complementarios de gobierno, entre ellos junta se aguas, expedición de licencias de manejo y trámites de registro civil.

“El objetivo es garantizar que todas las familias juarenses tengan acceso a servicios de salud de calidad y gratuitos, fortaleciendo la prevención como pilar fundamental”, señaló el Dr. Rogelio Covarrubias.

Entre las dependencia que participarán en la Feria de la Salud, se encuentran: Registro Civil y la Junta de Aguas, que participan en un operativo de salud para garantizar la cobertura en áreas de alta concentración.

Se hace un llamado a la ciudadanía en general para que mantengan al día la cartilla de vacunación de los infantes, ya que adicionalmente se estarán aplicando vacunas contra el sarampión además de vacunas antirrábicas para aquellas mascotas que aun no han sido vacunadas.