Ciudad Juárez

Realizará la J+ la sustitución de siete válvulas ene el fraccionamiento Santa Teresa

by EditorJRZ
Debido a que concluyó su tiempo de vida útil, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento realizará este lunes la reposición de siete válvulas de agua potable en el fraccionamiento Santa Teresa, lo cual, permitirá mejorar el servicio y la presión del agua en esta zona.

Los trabajos iniciaron desde el viernes pasado, pero será el día de mañana lunes cuando se realice el cambio de las siete válvulas de cuatro y seis pulgadas en el cruce de la calle Rincón del Valle con las calles Jurica y Valle de Nilo, así como en el cruce de Valle del Ródano y Valle de Nilo.

Ante este cambio de válvulas nuevas, el servicio quedará suspendido de las 7:00 de la mañana a las 7:00 de la tarde, impactando a seis colonias con baja presión o falta de agua.

Las colonias y fraccionamientos que tendrán baja presión o falta de agua durante este lunes serán: Santa Teresa, Rincón del Valle, Villas Santa Teresa, Paseo del Sol, Paseo del Valle y Villas del Lago, por lo que la J+ exhorta a los residentes de estas zonas a prepararse y hacer acopio de agua para cubrir sus necesidades básicas durante el día.

Una vez concluidos los trabajos, estos tendrán un impacto positivo para mil 285 familias quienes podrán mejorar ; los esfuerzos son parte del compromiso permanente de la J+ para mejorar y modernizar la infraestructura, garantizando así el servicio de agua potable.

