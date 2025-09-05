El Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), mediante el Programa de la Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación, invita a la comunidad universitaria y al público interesado a participar en su Semana Académica de Fisioterapia, que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de septiembre en las instalaciones del ICB.

Por tres días, docentes y especialistas invitados de clínicas reconocidas, compartirán a alumnos conocimientos y experiencias en torno a la fisioterapia, con un acontecimiento que incluye ponencias, talleres, foros, dinámicas de convivencia, rifas y otras actividades.

El Día Mundial de la Terapia Física se celebra cada año el 8 de septiembre. El 2025, el tema será el envejecimiento saludable, con especial atención a la prevención de caídas y la fragilidad.

Entre los talleres programados, para efectuarse en el edificio R y Y del campus norte, se encuentran temas de gran relevancia para la formación profesional, como:

Cada taller contará con un cupo limitado de 20 personas, lo que permitirá a los asistentes tener un acercamiento directo con especialistas en fisioterapia, medicina, nutrición y ciencias de la salud.

La maestra Bianca Angélica Cejas Hernández, coordinadora del Programa de Terapia Física y Rehabilitación, hace énfasis en que será la primera edición del evento, y exhorta a los estudiantes a asistir a las conferencias y talleres, ya que los temas abordados forman parte de la actualización y el fortalecimiento académico en el área de la salud y la rehabilitación, para así lograr darles más difusión y promoción.

La ceremonia de inauguración se realizará el lunes 8 de septiembre en el teatro Gracia Pasquel del Centro Cultural Universitario (CCU) a las 9:30 a.m.

Para más información, los interesados pueden acudir a la coordinación de la licenciatura, ubicada en el edificio R en el ICB, en la avenida Benjamín Franklin # 4650, zona Pronaf. También, se pueden comunicar al 688 1800 al 09.