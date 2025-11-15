Personal operativo de la J+ llevará a cabo mañana sábado 15 de noviembre una jornada especial de bacheo en el suroriente de la ciudad.

La jornada dará inicio en punto de las 10:00 horas en las calles Monte Blanco cruce con la calle Leonardo Solís Barraza, en donde estará presente el Director ejecutivo de la descentralizada, Sergio Nevárez.

La jornada se realizará dentro del programa la J+ en Tu Colonia, por lo que además, personal de la dependencia y vecinos, se darán a la tarea de realizar limpieza en puntos estratégicos del sector.