Inicio » Realizará mañana la J+ jornada especia de ¨bacheo¨ en el suroriente
Portada

Realizará mañana la J+ jornada especia de ¨bacheo¨ en el suroriente

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Personal operativo de la J+ llevará a cabo mañana sábado 15 de noviembre una jornada especial de bacheo en el suroriente de la ciudad.

La jornada dará inicio en punto de las 10:00 horas en las calles Monte Blanco cruce con la calle Leonardo Solís Barraza, en donde estará presente el Director ejecutivo de la descentralizada, Sergio Nevárez.

La jornada se realizará dentro del programa la J+ en Tu Colonia, por lo que además, personal de la dependencia y vecinos, se darán a la tarea de realizar limpieza en puntos estratégicos del sector.

You Might Also Like

You may also like

Se suma alumnos del CECATI 199 y CBTIS 269 a limpieza de...

Papá se logra en el Buen Fin: consola con descuento de 5...

Contenedor fantasma deja un rastro fétido y alarma a comerciantes

Prometen descuentos… pero no llegan: tiendas esperan hasta el sábado

“Aumentar las franquicias en zona fronteriza en esta época ayuda a la...

Se detienen a dos sujetos acusado de asaltar tienda de conveniencia 

Juárez noticias All Right Reserved.