El próximo domingo 21 de septiembre, a la 1:00 de la tarde, se llevará a cabo en la Zona Centro de la ciudad la Marcha por la paz, dieron a conocer en conferencia de prensa las regidoras Patricia Mendoza y Gloria Mirazo de la Rosa; la directora del Instituto para la Cultura del Municipio, Myrna Judith Barajas Martínez y colectivos de hip hop.

El artista promotor del evento, Aarón García, informó que el recorrido iniciará desde las letras de Ciudad Juárez ubicadas en la avenida 16 de Septiembre y Francisco Villa y termina frente al Centro Municipal de las Artes (CMA), donde habrá música de hip hop.

“Esta marcha será simultánea en todo el país en donde estarán participando 21 estados”, indicó.

Mencionó que esta estrategia busca impulsar la participación juvenil y construir la paz con arte urbano como herramienta de transformación social, canalización y construcción humanitaria.

“Este proyecto es un impacto nacional, es una marcha mundial y queremos que en Ciudad Juárez se tenga un gran impacto”, resaltó.

La regidora Gloria Mirazo dio a conocer que hip hop por la paz es una iniciativa nacional con la finalidad de promover a través de esta expresión artística la construcción de la paz.

“El objetivo es que las y los jóvenes de todo el país desarrollen canciones originales con un mensaje de paz y que estas composiciones reflejen sus preocupaciones y experiencias, pero que también transmitan esperanza”, añadió.

La directora del IPACULT, Myrna Barajas, invitó a toda la ciudadanía para que asista a este evento que se desarrollará en el Centro de la ciudad.

Por su parte, la regidora Patricia Mendoza expresó que es un gusto apoyar a los jóvenes talentos de Ciudad Juárez.