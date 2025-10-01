La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado invita a productores, estudiantes y comunidad en general a participar en el Foro del Agua 2025, que se celebrará el próximo 2 de octubre en el Centro Cultural de Ciudad Guerrero, a partir de las 08:30 horas.

El evento es organizado por el Sistema Producto Orgánico del Estado de Chihuahua y los cuatro Módulos de Riego del Distrito de Riego 082 con residencia en esta localidad, con el respaldo del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural.

El objetivo del Foro del Agua es capacitar y sensibilizar en el manejo eficiente y responsable del recurso hídrico, para promover prácticas sostenibles que fortalezcan la productividad agropecuaria, protejan el medio ambiente y aseguren la disponibilidad de agua para las futuras generaciones.

Bajo el lema “Cuidar el agua es producir con menos”, se busca fomentar una nueva cultura de responsabilidad ambiental que asegure la viabilidad de la agricultura y la ganadería en Chihuahua, para garantizar la seguridad alimentaria, el desarrollo económico regional y un mejor futuro para todos.

El evento contará con la participación de expositores de amplia trayectoria y reconocimiento internacional en el tema hídrico, entre ellos Manuel Chávez Díaz, titular de Comisión Nacional Forestal Chihuahua, con el tema “Bosques, agua y alimento”, Carlos López López, colaborador de Comisión Nacional del Agua, con la ponencia “Comparativa técnica y económica del estrés hídrico total y eficiente”.

Además de Iván Grijalva Martínez, catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con el tema “Erosión del suelo: origen, efectos y acciones de control” y

José Javier Ramírez Luna, experto en conservación de cuencas y tecnología para el agua, quien presentará “Tecnología Keyline (cosecha del agua)”.

El Foro del Agua 2025 representa una oportunidad para fortalecer al sector agropecuario y educativo mediante el aprendizaje de prácticas que optimicen la productividad, reduzcan costos y protejan los mantos acuíferos de la región.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 635 592 45 00.