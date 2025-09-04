La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), anunció la próxima edición de la Feria de Productos Regionales, que se llevará a cabo los días 20 y 21 de septiembre, en el Parque Central Poniente, con una temática especial en el marco de las celebraciones patrias.

El evento contará con la participación de más de 80 productores locales que ofrecerán a la comunidad una amplia variedad de alimentos, artesanías, joyería y artículos regionales.

En esta ocasión, se suma el municipio de Ascensión, con la presencia de 10 emprendedores que compartirán lo mejor de sus creaciones y tradiciones.

Arlenne González, coordinadora de Proyectos Productivos y Economía Solidaria, señaló que la invitación queda abierta para toda la comunidad que desee participar como productor.

Las y los interesados pueden acudir a la oficina de Desarrollo Humano e Inclusión, ubicada en el segundo piso del edificio de la SDHyBC, en el Parque Central Poniente, con credencial del INE y comprobante de domicilio.

Se hace un llamado a la ciudadanía en general a asistir y disfrutar de un ambiente familiar, lleno de tradición y orgullo por las raíces mexicanas, donde cada stand será una muestra del talento, creatividad y esfuerzo de las y los chihuahuenses.

La Feria contará con presentaciones culturales y actividades artísticas, lo que convertirá a esta edición en un espacio de convivencia para fortalecer tanto la economía, como la identidad y la unión comunitaria.