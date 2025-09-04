Inicio » Realizarán en el Parque Central próxima edición de la Feria de Productos Regionales
Ciudad Juárez

Realizarán en el Parque Central próxima edición de la Feria de Productos Regionales

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), anunció la próxima edición de la Feria de Productos Regionales, que se llevará a cabo los días 20 y 21 de septiembre, en el Parque Central Poniente, con una temática especial en el marco de las celebraciones patrias.

El evento contará con la participación de más de 80 productores locales que ofrecerán a la comunidad una amplia variedad de alimentos, artesanías, joyería y artículos regionales.

En esta ocasión, se suma el municipio de Ascensión, con la presencia de 10 emprendedores que compartirán lo mejor de sus creaciones y tradiciones.

Arlenne González, coordinadora de Proyectos Productivos y Economía Solidaria, señaló que la invitación queda abierta para toda la comunidad que desee participar como productor.

banner

Las y los interesados pueden acudir a la oficina de Desarrollo Humano e Inclusión, ubicada en el segundo piso del edificio de la SDHyBC, en el Parque Central Poniente, con credencial del INE y comprobante de domicilio.

Se hace un llamado a la ciudadanía en general a asistir y disfrutar de un ambiente familiar, lleno de tradición y orgullo por las raíces mexicanas, donde cada stand será una muestra del talento, creatividad y esfuerzo de las y los chihuahuenses.

La Feria contará con presentaciones culturales y actividades artísticas, lo que convertirá a esta edición en un espacio de convivencia para fortalecer tanto la economía, como la identidad y la unión comunitaria.

You Might Also Like

You may also like

Visitan equipos de distintas disciplinas deportivos Ciudad Universitaria

Dan manita de gato a la calle Júpiter

Detienen a guardo por intentar atropellar a agente vial luego de intentar...

Implementará Vialidad operativo especial por Primer Informe del alcalde

Detienen a sujeto en posesión de un fusil en la colonia Oasis...

Registra la J+ un avance del 70 % en la construcción de...

Juárez noticias All Right Reserved.