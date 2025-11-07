Ciudad Juárez.— Este sábado se llevará a cabo la segunda jornada del programa mega destilichadero, ahora en la colonia Chaveña, con el objetivo de mantener en buen estado los espacios urbanos y acercar los servicios públicos a la comunidad, informó el director de Limpia, Gibran Solís Kanahan.

El funcionario explicó que el primer recorrido, realizado hace un par de fines de semana, superó las expectativas, al grado de que el lunes siguiente se repitió la dinámica debido a la alta participación ciudadana.

“En total logramos retirar más de 20 contenedores de tiliches, equivalentes a más de 25 toneladas de desechos, entre las dos colonias atendidas”, detalló.

Solís Kanahan destacó que la Chaveña es una zona donde se ha detectado una alta población de adultos mayores y viviendas deshabitadas, muchas de las cuales son utilizadas para depositar muebles o enseres domésticos.

“Invitamos a todos los vecinos a que este sábado preparen los objetos que deseen desechar. Los camiones recolectores y el personal de Limpia estarán pasando de casa en casa, iniciando el recorrido a las 8:00 de la mañana desde el parque de la Chaveña, punto de arranque del operativo”, señaló.

Aclaró que los trabajadores municipales no recogerán escombro tirado en las calles, pero sí ayudarán a los ciudadanos a sacar de las viviendas los muebles que ya no usarán, evitando que sean abandonados en la vía pública.

El funcionario agregó que los trabajadores de Limpia harán sonar el claxon como aviso para que los vecinos saquen sus tiliches y, en caso de que alguna persona tenga dificultad para moverlos, recibirán apoyo directamente del personal.

Finalmente, informó que a través de las páginas oficiales de la Dirección General de Servicios Públicos y del Gobierno Municipal se compartirá el mapa con las calles y zonas de intervención para que la ciudadanía conozca la ruta del operativo.