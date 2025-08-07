Inicio » Realizarán Ruta de la Manzana con Causa en Guerrero y Bocoyna
Chihuahua

Realizarán Ruta de la Manzana con Causa en Guerrero y Bocoyna

La Secretaría de Turismo dio a conocer que del 21 al 23 de agosto se llevará a cabo la edición número 15 de la Ruta de la Manzana “Ruta con Causa”, con sede en los municipios de Guerrero y Bocoyna.

Este evento de carácter recreativo y familiar forma parte del calendario oficial del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2025, y se ha consolidado como una de las rutas más significativas del estado.

En esta edición, todo lo recaudado por concepto de inscripciones será destinado a apoyar causas comunitarias enfocadas en la atención de niñas, niños, jóvenes y personas mayores en situación de vulnerabilidad.

La ruta contempla un recorrido que inicia el jueves 21 con el registro de participantes y entrega de kits. El viernes 22 incluye desayuno, banderazo de salida desde la Presidencia Municipal de Guerrero, box lunch, comida campestre en Pichachic y cena en San Juanito. Para el sábado 23 está prevista la clausura en Cieneguita con comida, música en vivo y una cena libre para cerrar el evento.

Se esperan 350 participantes provenientes de municipios como Cuauhtémoc, Madera, Ocampo, Bocoyna, Guachochi, Balleza, Hidalgo del Parral y la capital del estado, así como de entidades como Coahuila, Durango, Sinaloa, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí, además de El Paso, Texas.

La ruta contará con apoyo logístico y operativo por parte de corporaciones de seguridad pública, protección civil, Cruz Roja y bomberos.

Para más información consultar las redes sociales oficiales @fita.chihuahua y @TurismodeChihuahua.

