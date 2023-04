En medio de diversas especulaciones sobre su estado de salud, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reapareció para compartir algunos detalles de lo ocurrido en los últimos días, asegurando que se encuentra bien, luego de haber dado positivo a COVID-19.

“Me da mucho gusto comunicarme con ustedes, como Presidente de México, tengo la obligación de comunicarme con ustedes, sobre mi estado de salud, ya lo hice, pero, de todos modos, como han surgido especulaciones, es importe decirles que estoy bien, tengo Covid, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa, que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, fui a después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, en Cancún, en Mérida”, comenzó el mensaje del mandatario.

Lo que más llamó la atención de su mensaje es que el mandatario confirmó que sí se desmayó cuando se encontraba en medio de su gira, luego de que, en redes sociales, circularon diversos rumores al respecto.

“Ahí me hizo crisis, porque se me bajó, de repente, la presión y estando en una reunión con 500 militares, evaluando el Tren Maya, y con otros servidores públicos, como que me quedé dormido…

llegaron de inmediato los médicos y me atendieron, no perdí el conocimiento, sí tuve esa situación de desmayo transitorio, por la baja de presión… querían llevarme al hospital, yo no acepté”, agregó.